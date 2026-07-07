    • 7 de julio de 2026 - 12:35

    El bebé que cayó a un balde con agua en Rawson está entubado y lucha por su vida

    El niño, de un año y cuatro meses, permanece internado en terapia intensiva del Hospital Rawson. Dos policías le practicaron maniobras de RCP que fueron decisivas para mantenerlo con vida tras el accidente doméstico.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El estado de salud del bebé de un año y cuatro meses que cayó dentro de un balde con agua en una vivienda de Villa Lerga, en Rawson, continúa siendo delicado. Fuentes vinculadas a la investigación confirmaron que el pequeño permanece entubado e internado en terapia intensiva del Hospital Rawson, mientras los médicos siguen de cerca su evolución.

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    El dramático episodio ocurrió alrededor de las 18:30 del lunes en una vivienda ubicada sobre calle Catamarca, cuando el niño jugaba en el patio de la casa.

    Al advertir que el menor no respiraba, la mujer pidió ayuda de inmediato al 911.

    Los primeros en llegar fueron efectivos de la Comisaría 3ª: Ismael Oyola, Carolina Recabarren y Franco Molina. Los tres comenzaron rápidamente con las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), aunque fue Franco Molina quien logró que el bebé recuperara signos vitales antes de la llegada de la ambulancia.

    Posteriormente, el niño fue trasladado en código rojo al Hospital Rawson, donde el personal médico continuó con la asistencia y consiguió estabilizarlo.

    Sin embargo, con el correr de las horas, el cuadro continuó siendo crítico. Según pudo conocer este medio, el bebé permanece entubado en terapia intensiva, mientras los profesionales esperan su evolución, especialmente en lo que respecta a una eventual respuesta neurológica, ya que el tiempo que permaneció sumergido podría haber ocasionado complicaciones.

    Desde la UFI Delitos Especiales señalaron que, por el momento, todo indica que se trató de un accidente doméstico, aunque la investigación continúa para establecer con precisión cómo ocurrió el hecho y reconstruir la secuencia de los minutos previos al rescate.

    La rápida reacción de los policías que acudieron al lugar fue determinante para que el pequeño llegara con vida al hospital, donde continúa luchando por recuperarse.

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