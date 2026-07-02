Las autoridades investigan el caso y buscan a los padres, quienes abandonaron el hospital antes de la intervención policial.

Murió un bebé al que le curaron el empacho con un método casero

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Un bebé de apenas cuatro meses falleció en Honduras luego de haber sido sometido a un tratamiento casero que sus padres habrían utilizado para aliviar un supuesto cuadro de empacho. El caso generó una profunda conmoción y es investigado por las autoridades.

De acuerdo con la información preliminar, los progenitores le habrían realizado un "rociado con guaro" y también le suministraron leche de magnesia como parte de un remedio casero con la intención de mejorar su estado de salud.

Horas más tarde, al advertir que el niño presentaba un delicado cuadro clínico, decidieron trasladarlo a un centro asistencial. Pese a los esfuerzos del personal médico, el bebé falleció poco después de ingresar.

Según trascendió, cuando los padres fueron informados de que el caso sería puesto en conocimiento de las autoridades competentes, abandonaron el establecimiento de salud y, hasta el momento, se desconoce su paradero.

La investigación quedó en manos de la Justicia, que busca determinar las circunstancias en las que ocurrió la muerte del menor y establecer las responsabilidades correspondientes.