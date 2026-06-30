    • 30 de junio de 2026 - 12:09

    Una bebé de un año fue hospitalizada tras ingerir cloro

    La bebé, de 1 año y 4 meses, fue trasladada de urgencia por efectivos policiales al Hospital Rawson.

    Hospital Rawson.

    Hospital Rawson.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Momentos de preocupación se vivieron este martes por la noche en Santa Lucía, cuando una bebé de apenas 1 año y 4 meses debió ser trasladada de urgencia al Hospital Rawson luego de haber ingerido cloro en su vivienda. El hecho ocurrió alrededor de las 22, en un domicilio ubicado en la Villa Don Arturo.

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    De acuerdo con la información policial, la madre de la menor, de 34 años, manifestó que la pequeña habría ingerido el producto químico en un momento de descuido. Ante la emergencia, efectivos policiales que llegaron al lugar actuaron de inmediato y realizaron el traslado de la niña y su madre en código rojo hacia la Guardia del Hospital Rawson, donde recibió atención médica.

    Tras ser evaluada por la médica de guardia, la menor fue diagnosticada con intoxicación química. Permaneció en observación durante un par de horas y, al comprobar que evolucionaba favorablemente, los profesionales dispusieron su alta médica.

    La rápida intervención del personal policial permitió que la niña recibiera asistencia inmediata, evitando que el cuadro presentara mayores complicaciones.

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