Con apoyo de Gendarmería de San Juan, detuvieron a una pareja que llevaba en el estómago más de 2,4 kilos de cocaína en cápsulas

La investigación fue impulsada por la Unidad de Inteligencia Criminal "San Juan" en conjunto con el Escuadrón 64 Mendoza. Los dos ciudadanos bolivianos viajaban en un colectivo de larga distancia y permanecieron cuatro días internados hasta expulsar 188 cápsulas con cocaína.

Una investigación en la que tuvo un rol clave personal de la Unidad de Inteligencia Criminal "San Juan" de Gendarmería Nacional permitió desarticular una maniobra de tráfico de cocaína bajo la modalidad conocida como "capsuleros". El procedimiento terminó con la detención de una pareja de nacionalidad boliviana que transportaba la droga en el interior de su organismo.

El operativo comenzó el pasado 24 de junio, cuando, como resultado de una investigación conjunta entre la Unidad de Inteligencia Criminal "San Juan" y efectivos del Escuadrón 64 "Mendoza", se detectó a dos pasajeros mayores de edad que viajaban en un ómnibus de larga distancia y que despertaron sospechas de los investigadores.

Durante el control dispuesto por la Justicia Federal, los gendarmes identificaron a los dos involucrados, quienes incurrieron en contradicciones e inconsistencias al explicar los motivos de su viaje. Además, entre sus pertenencias encontraron guantes de látex y medicamentos estomacales, elementos habitualmente vinculados con la modalidad de transporte de estupefacientes mediante la ingesta de cápsulas.

Con autorización del magistrado interviniente, ambos fueron trasladados al Hospital Central de Mendoza, donde quedaron internados bajo custodia de Gendarmería para un monitoreo sanitario. Allí comenzó el proceso de evacuación de las cápsulas, que se extendió durante cuatro días.

Finalizado el procedimiento médico, personal de Criminalística y Estudios Forenses contabilizó 188 cápsulas, de las cuales 96 fueron expulsadas por la mujer y 92 por el hombre.