    • 30 de junio de 2026 - 11:46

    Encontró a su novia con el amante en un hotel alojamiento y reaccionó de manera brutal

    El caso sacudió a la comunidad chaqueña.

    Hotel alojamiento. Imagen ilustrativa
    Hotel alojamiento. Imagen ilustrativa

    Foto:

    La Justicia del Chaco todavía busca a Renzo Argañaraz, principal sospechoso por el ataque perpetrado el sábado pasado en un hotel alojamiento del área de Gran Resistencia, donde el acusado le disparó al amante de su novia y huyó.

    Leé además

    [video] asi un sanjuanino empujo a su novia embarazada por las escaleras en rivadavia: detalles de la investigacion

    [VIDEO] Así un sanjuanino empujó a su novia embarazada por las escaleras en Rivadavia: detalles de la investigación

    Por Redacción Diario de Cuyo
    con apoyo de gendarmeria de san juan, detuvieron a una pareja que llevaba en el estomago mas de 2,4 kilos de cocaina en capsulas

    Con apoyo de Gendarmería de San Juan, detuvieron a una pareja que llevaba en el estómago más de 2,4 kilos de cocaína en cápsulas

    Por Redacción Diario de Cuyo

    Fuentes policiales informaron que Argañaraz entró al hotel ubicado en el kilómetro 9 de la ruta nacional 16, que recibe el nombre de Nicolás Avellaneda en su tramo urbano, y revisó cuarto por cuarto hasta que encontró a su novia con un hombre de 22 años identificado como Alfredo Aranda.

    Argañaraz le disparó a Aranda en la pierna izquierda en lo que fue una única detonación, según testigos del hotel. La víctima pudo trasladarse por sus propios medios al Hospital Julio C. Perrando de Resistencia para ser atendido, y se encuentra fuera de peligro.

    Con el paso de las horas medios del Chaco detallaron la operación de Argañara antes de llegar al hotel: el hombre rastreó el celular de su novia y una vez que la localizó se subió a su moto y fue a su encuentro.

    Argañaraz llegó a las 10.30 de la mañana al hotel, se bajó de su moto y enseguida reconoció el auto de Aranda, su oponente. Con esa confirmación revisó cuarto por cuarto hasta que encontró a la pareja, y ejecutó el ataque y la huida en menos de 50 segundos.

    Por el momento las autoridades no dieron con pistas que permitan ubicar al acusado por el tiroteo, pero las imágenes fueron difundidas en un intento por encontrarlo.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Lugar del hecho. Prensa MPF.

    Violento ataque en Santa Lucía: una patota armada secuestró a un joven para exigirle un televisor robado

    Bella Vista. Imagen ilustrativa.

    Iglesia: dos familias denunciaron una presunta estafa por la venta de una misma vivienda

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Hospital Rawson.

    Una bebé de un año fue hospitalizada tras ingerir cloro

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Flagrancia le envió la resolución a la Secretaría Nacional de Discapacidad  (ex ANDIS) para que evalúen si corresponde sacarle la pensión no contributiva. 

    Quedó discapacitado tras sufrir un accidente vial, pero eso no lo frenó para entrar a la casa de su ex y robarle la billetera

    Por Redacción Diario de Cuyo