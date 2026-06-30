Encontró a su novia con el amante en un hotel alojamiento y reaccionó de manera brutal

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La Justicia del Chaco todavía busca a Renzo Argañaraz, principal sospechoso por el ataque perpetrado el sábado pasado en un hotel alojamiento del área de Gran Resistencia, donde el acusado le disparó al amante de su novia y huyó.

Fuentes policiales informaron que Argañaraz entró al hotel ubicado en el kilómetro 9 de la ruta nacional 16, que recibe el nombre de Nicolás Avellaneda en su tramo urbano, y revisó cuarto por cuarto hasta que encontró a su novia con un hombre de 22 años identificado como Alfredo Aranda.

Argañaraz le disparó a Aranda en la pierna izquierda en lo que fue una única detonación, según testigos del hotel. La víctima pudo trasladarse por sus propios medios al Hospital Julio C. Perrando de Resistencia para ser atendido, y se encuentra fuera de peligro.

Con el paso de las horas medios del Chaco detallaron la operación de Argañara antes de llegar al hotel: el hombre rastreó el celular de su novia y una vez que la localizó se subió a su moto y fue a su encuentro.

Argañaraz llegó a las 10.30 de la mañana al hotel, se bajó de su moto y enseguida reconoció el auto de Aranda, su oponente. Con esa confirmación revisó cuarto por cuarto hasta que encontró a la pareja, y ejecutó el ataque y la huida en menos de 50 segundos.