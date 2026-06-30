Quedó discapacitado tras sufrir un accidente vial, pero eso no lo frenó para entrar a la casa de su ex y robarle la billetera

Flagrancia condenó a un hombre por intentar robarle a su expareja y dispuso una medida poco frecuente: notificar a la Secretaría Nacional de Discapacidad (ex ANDIS) para que analice si corresponde revisar la pensión no contributiva que recibe el condenado.

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Se trata de Enzo Gustavo Fernández, quien fue condenado mediante un juicio abreviado a seis meses de prisión de cumplimiento condicional por el delito de robo en grado de tentativa.

El hecho ocurrió el 22 de junio de 2026, cerca de las 21:40, cuando Fernández llegó hasta la vivienda de su expareja, en Rawson . De acuerdo con la investigación, ingresó a la casa tras darle una patada a la puerta, rompiendo la cerradura y el sistema de seguridad .

Una vez adentro comenzó a discutir con la mujer . Mientras la víctima llevaba a sus hijos pequeños a una habitación para evitar que presenciaran la situación, el hombre tomó una billetera roja que estaba sobre un mueble y escapó a pie .

La mujer salió inmediatamente a la calle y alertó a efectivos de la Policía Motorizada que pasaban por el lugar . Tras aportar las características físicas y la dirección de la fuga, los uniformados localizaron al sospechoso en calle Agustín Gómez, pasando Fernández de Oro. Durante el palpado de urgencia encontraron en uno de los bolsillos de su campera la billetera con el DNI de la damnificada, por lo que fue detenido y trasladado a la Subcomisaría Buenaventura Luna .

La solicitud poco frecuente

Además de la condena, el fiscal Cristian Gerarduzzi dispuso ante el juez que se oficie a la Secretaría Nacional de Discapacidad (ex ANDIS) para poner en conocimiento el fallo.

Según explicó el funcionario del Ministerio Público Fiscal, Fernández percibe una pensión no contributiva por discapacidad debido a un accidente que le dejó una incapacidad funcional permanente en la cadera y una pierna, además de secuelas físicas visibles.

Desde la Justicia consideraron que esas limitaciones no le impidieron cometer el delito y, por ese motivo, resolvió remitir las actuaciones al Gobierno Nacional para que el organismo evalúe, dentro de sus competencias, si la condena tiene alguna consecuencia sobre el beneficio que recibe.

Cabe resaltar que a Justicia no le quitó el beneficio ni el certificado de discapacidad, sino que únicamente notificó a la agencia nacional para que analice el caso conforme a la normativa vigente.

Se trata de una medida poco habitual que busca determinar si, en función de la legislación aplicable, corresponde mantener, suspender o revisar la pensión no contributiva que percibe el condenado. La decisión final quedará exclusivamente en manos de Nación.