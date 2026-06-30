Iglesia: dos familias denunciaron una presunta estafa por la venta de una misma vivienda

Un hombre y una mujer aseguraron haber negociado la compra de un inmueble con el mismo vendedor.

La Justicia investiga una presunta estafa vinculada con la venta de una vivienda en el departamento Iglesia, luego de que dos familias denunciaran haber sido engañadas por la negociación de un mismo inmueble ubicado en la localidad de Bella Vista.

La denuncia fue radicada este martes alrededor de las 17:41 en la Comisaría 22da y dio origen a una causa que quedó en manos de la UFI Norte.

Según la información policial, el primer denunciante, un hombre de 71 años, relató que hace aproximadamente un año y medio acordó de manera verbal la compra de una vivienda ubicada en la intersección de las calles Virgen de la Paz y El Molino.

Como parte de la operación, aseguró haber entregado una camioneta Toyota Hilux al supuesto vendedor, identificado de apellido Faletti. Sin embargo, afirmó que nunca recibió las llaves del inmueble y que, ante esa situación, ya había presentado una denuncia previa en la UFI Norte.

La segunda denunciante, una mujer de 38 años, manifestó que hace cuatro meses también llegó a un acuerdo con el mismo hombre para adquirir la misma vivienda. De acuerdo con su declaración, había pactado el pago mediante transferencias por un total de 3 millones de pesos.