Hallaron el cuerpo de un bebé en un relleno sanitario

Un trabajador encontró los restos mientras realizaba tareas en el predio. La Justicia investiga las circunstancias del hecho y busca determinar su origen.

Un impactante hallazgo generó conmoción en Bahía Blanca, donde fue encontrado el cuerpo de un bebé en el relleno sanitario de la ciudad. El descubrimiento activó un importante operativo policial y dio inicio a una investigación judicial para esclarecer lo ocurrido.

De acuerdo con las primeras informaciones, el cuerpo fue encontrado por un empleado que realizaba tareas habituales dentro del predio. Al advertir la situación, alertó de inmediato a las autoridades y se activaron los protocolos correspondientes para este tipo de casos.

Minutos después llegaron al lugar efectivos policiales y especialistas de Policía Científica, quienes llevaron adelante las primeras pericias con el objetivo de preservar evidencias y determinar las circunstancias en las que el cuerpo llegó hasta ese sector.

Los investigadores trabajan ahora para establecer la identidad de la persona vinculada al hecho y reconstruir el recorrido que pudo haber tenido el cuerpo antes de ser hallado entre los residuos.

Fuentes relacionadas con la investigación indicaron que hasta el momento no se presentó ninguna persona para denunciar la pérdida de un embarazo ni existen elementos concretos que permitan determinar el origen del cuerpo encontrado.