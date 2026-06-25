    • 25 de junio de 2026 - 10:42

    Capturaron en Rawson a un hombre que no regresó de una salida transitoria

    El operativo se realizó en el barrio La Quebrada a cargo de la Unidad de Apoyo Investigativo.

    Capturado en Rawson.

    Capturado en Rawson.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un operativo de la Unidad de Apoyo Investigativo, dependiente de la Dirección Coordinación Judicial D-5, permitió la recaptura de un hombre que era intensamente buscado tras no regresar de una salida transitoria.

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    El procedimiento se concretó en una vivienda ubicada en el barrio La Quebrada, donde el personal policial llegó en cumplimiento de una orden judicial emitida tras la inasistencia del interno a su unidad penitenciaria.

    Según la investigación, en el domicilio se encontraba alojado un hombre de apellido Albarracín, quien cumple una condena por el delito de robo en el Servicio Penitenciario Provincial. El sujeto había accedido a salidas transitorias, pero no regresó en el plazo establecido, lo que derivó en la inmediata activación del protocolo de búsqueda y captura.

    Con los datos recabados, la fuerza llevó adelante el allanamiento, que resultó positivo. Albarracín fue detenido sin oponer resistencia. Por disposición del Juzgado de Ejecución Penal interviniente, el hombre fue trasladado de inmediato al Servicio Penitenciario Provincial, donde continuará cumpliendo su condena.

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