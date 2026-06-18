Rawson suma fiscalizadores y pone en marcha Cámara Testigo: de qué se trata

La Municipalidad de Rawson presentó oficialmente el nuevo Cuerpo de Fiscalización Municipal, una estructura que tendrá a su cargo tareas de prevención, control y ordenamiento en distintos puntos del departamento . La iniciativa estará acompañada por la implementación de la Ordenanza Cámara Testigo, una herramienta que busca fortalecer la participación ciudadana en la detección de infracciones.

A través de este sistema, los vecinos podrán aportar fotografías, videos u otra documentación para informar situaciones que puedan constituir faltas al Código de Faltas Municipal. Las denuncias podrán realizarse mediante los canales oficiales del municipio y especialmente a través de LITO, el asistente virtual municipal, mediante WhatsApp al 2645702020.

Desde el municipio aclararon que el material enviado por los ciudadanos no generará sanciones automáticas. Cada caso será analizado y verificado por las áreas competentes y, en caso de constatarse una posible infracción, se pondrá en marcha el procedimiento administrativo correspondiente con intervención del Juzgado de Faltas y garantía del derecho de defensa.

La medida apunta a reforzar el poder de policía municipal, agilizar la respuesta ante distintas situaciones que afecten el orden urbano y promover una mayor corresponsabilidad de los vecinos en el cuidado de los espacios públicos.

En paralelo, el nuevo Cuerpo de Fiscalización Municipal tendrá presencia territorial en todo el departamento y trabajará bajo criterios de prevención, diálogo y concientización. Su misión será intervenir ante situaciones vinculadas al ambiente, la convivencia vecinal, el uso de los espacios públicos y el cumplimiento de las normativas municipales.

image

Durante la presentación, el intendente de Rawson, Carlos Munisaga, destacó que la prioridad será la prevención antes que la sanción. “Será un brazo que estará presente en el territorio, visualizando, llegando y previniendo. El diálogo, el entendimiento y la advertencia de situaciones antes de llegar a la sanción son herramientas fundamentales para promover la educación y la buena convivencia”, señaló.

Además, remarcó la importancia de la nueva ordenanza como un mecanismo para acercar el municipio a los vecinos. “A través de LITO podrán informar situaciones que afecten a la comunidad y activar un procedimiento que permita intervenir, verificar y actuar cuando corresponda”, expresó.

Por su parte, el director de Fiscalización y Prevención, Richard Guardia, aseguró que el nuevo enfoque buscará cambiar la mirada tradicional sobre las inspecciones municipales. “Nuestro eje principal será siempre la prevención, la concientización y el acompañamiento a los vecinos. Es mucho más fácil prevenir que llegar a una infracción”, afirmó.