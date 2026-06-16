Rawson aprobó un nuevo sistema de organización comunitaria que busca darle mayor participación a los vecinos

El Honorable Concejo Deliberante de Rawson aprobó este jueves pasado la Ordenanza que crea el Sistema Municipal de Organización Comunitaria Territorial , una herramienta innovadora impulsada por la gestión municipal para fortalecer la participación ciudadana, promover la organización barrial y consolidar nuevos espacios de representación comunitaria en todo el departamento.

Apuntaron a un joven con una tumbera y amenazaron con matarlo: cayó una banda de tres, entre ellos un menor

Vecinos atraparon a un ladrón tras una seguidilla de robos en un consorcio de Rawson

La normativa establece un marco moderno para acompañar, registrar y fortalecer las organizaciones vecinales y comunitarias, generando mecanismos que permitan una mayor cercanía entre el Estado municipal y los vecinos, fomentando el trabajo conjunto para la planificación y resolución de las necesidades de cada sector.

La aprobación de esta ordenanza encuentra un sólido respaldo jurídico en las facultades que la Constitución de la Provincia de San Juan y la Carta Orgánica Municipal reconocen a los gobiernos locales para promover la participación ciudadana y fortalecer las formas de organización comunitaria.

Uno de los puntos más importantes de la ordenanza es la creación de los Núcleos Vecinales Promotores (NVP), una nueva figura pensada especialmente para aquellos barrios, loteos, asentamientos y comunidades que actualmente no cuentan con una unión vecinal constituida o con una sede física que los represente.

A través de este instrumento, grupos de vecinos podrán comenzar a organizarse de manera sencilla, participando activamente en la vida comunitaria, elevando propuestas, impulsando actividades barriales, solicitando asistencia municipal y formando parte de distintos programas y espacios de consulta impulsados por el Municipio. Para su conformación solo se requerirá la participación de un mínimo de cinco vecinos residentes y la designación de referentes comunitarios.

La ordenanza busca garantizar que ningún sector de Rawson quede excluido de los procesos de participación ciudadana por no contar con una institución vecinal formalmente constituida, generando una alternativa flexible y accesible que permita fortalecer el tejido social y fomentar nuevos liderazgos comunitarios.

Asimismo, la normativa contempla un proceso de crecimiento institucional mediante el cual los Núcleos Vecinales Promotores podrán evolucionar, con acompañamiento y capacitación municipal, hacia Comisiones Vecinales Institucionales, organizaciones con representación territorial reconocida y mayores capacidades de gestión y articulación comunitaria.

Como parte del nuevo sistema también se creó el Registro Municipal de Organizaciones Comunitarias Territoriales, destinado a mantener actualizada la información de cada entidad y promover programas de fortalecimiento institucional. Además, se constituyó el Consejo Coordinador de Organizaciones Vecinales, un espacio de articulación integrado por representantes municipales, del Concejo Deliberante, profesionales y referentes comunitarios, que tendrá como misión impulsar políticas públicas participativas y fortalecer la planificación territorial.

El intendente de Rawson, Carlos Munisaga, destacó la importancia de esta nueva herramienta para la construcción de ciudadanía y el fortalecimiento de la organización barrial qué "con esta ordenanza damos un paso muy importante para fortalecer la participación ciudadana en Rawson. Queremos que cada vecino tenga la posibilidad de involucrarse, organizarse y ser parte de las decisiones que mejoran su comunidad. Muchas veces encontramos barrios que no cuentan con una unión vecinal constituida, y esta herramienta viene justamente a brindar una alternativa para que esos vecinos puedan comenzar a trabajar juntos y construir soluciones junto al Municipio".

Y agregó "creemos en una gestión cercana, que escucha y trabaja junto a la comunidad. Este nuevo sistema permitirá fortalecer liderazgos barriales, generar espacios de participación real y consolidar una red comunitaria más fuerte en todo el departamento. Cuando los vecinos se organizan, el barrio crece y Rawson avanza".