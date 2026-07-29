    • 29 de julio de 2026 - 10:21

    Un policía le salvó la vida a una pequeña de 1 año que se ahogaba con una golosina en Rawson

    La menor presentaba una obstrucción en las vías respiratorias cuando su madre pidió ayuda. Un cabo de la Base Motorizada N° 2 realizó maniobras de primeros auxilios y logró que recuperara la respiración.

    Patrullero.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Momentos de desesperación se vivieron en la noche del martes en Villa Krause, Rawson, cuando una niña de apenas 1 año y 10 meses sufrió un episodio de asfixia mientras ingería una golosina. La rápida intervención de un efectivo policial permitió salvarle la vida antes de la llegada de una ambulancia.

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    El hecho ocurrió alrededor de las 23:10, sobre Boulevard Sarmiento Oeste, cuando una mujer de 40 años, de apellido Gómez, se acercó al personal de la Base Motorizada N° 2 para pedir ayuda urgente. Según relató, su hija se estaba ahogando debido a la obstrucción de las vías respiratorias con una golosina.

    Frente a la emergencia, el cabo Francisco Díaz actuó de inmediato y comenzó a realizar maniobras de primeros auxilios y reanimación sobre la pequeña. Gracias a su rápida intervención, la menor logró recuperar la conciencia y volvió a respirar con normalidad.

    Minutos más tarde arribó al lugar una ambulancia del Servicio de Emergencias Médicas 107, cuyo personal examinó a la niña y constató que se encontraba hemodinámicamente estable y con signos vitales dentro de los parámetros normales. Debido a su favorable evolución, los profesionales determinaron que no era necesario trasladarla a un centro de salud.

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