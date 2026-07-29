Un policía le salvó la vida a una pequeña de 1 año que se ahogaba con una golosina en Rawson

Momentos de desesperación se vivieron en la noche del martes en Villa Krause, Rawson, cuando una niña de apenas 1 año y 10 meses sufrió un episodio de asfixia mientras ingería una golosina. La rápida intervención de un efectivo policial permitió salvarle la vida antes de la llegada de una ambulancia.
El hecho ocurrió alrededor de las 23:10, sobre Boulevard Sarmiento Oeste, cuando una mujer de 40 años, de apellido Gómez, se acercó al personal de la Base Motorizada N° 2 para pedir ayuda urgente. Según relató, su hija se estaba ahogando debido a la obstrucción de las vías respiratorias con una golosina.
Frente a la emergencia, el cabo Francisco Díaz actuó de inmediato y comenzó a realizar maniobras de primeros auxilios y reanimación sobre la pequeña. Gracias a su rápida intervención, la menor logró recuperar la conciencia y volvió a respirar con normalidad.
Minutos más tarde arribó al lugar una ambulancia del Servicio de Emergencias Médicas 107, cuyo personal examinó a la niña y constató que se encontraba hemodinámicamente estable y con signos vitales dentro de los parámetros normales. Debido a su favorable evolución, los profesionales determinaron que no era necesario trasladarla a un centro de salud.