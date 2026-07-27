Una policía se quitó la vida en una comisaría

Una oficial de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, de 37 años, se suicidó este sábado en la puerta de una comisaría de La Matanza , mientras su expareja radicaba una denuncia en su contra por presuntos hechos de violencia y daños.

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El hecho ocurrió en una dependencia policial del barrio San Carlos, en Virrey del Pino , donde el joven, de 27 años, había concurrido junto a sus padres para denunciar que la mujer había provocado daños en su vehículo y en el automóvil de su padre en el marco de un conflicto personal.

Según informaron fuentes de la investigación citadas por Infobae, no era la primera presentación vinculada al caso. Hace aproximadamente un mes y medio, la madre del denunciante había solicitado una restricción de acercamiento para proteger a su hijo.

Mientras el joven prestaba declaración, la oficial, identificada como Leila Sosa, llegó a la comisaría para brindar su versión de los hechos. Testigos indicaron que permanecía en el ingreso de la dependencia y que se encontraba visiblemente alterada.

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De acuerdo con la reconstrucción realizada por los investigadores, minutos después de su llegada se escuchó una detonación en el sector de ingreso de la comisaría.

Los efectivos encontraron a la mujer con una herida de arma de fuego y solicitaron de inmediato una ambulancia. La oficial fue trasladada al Hospital Paroissien, donde ingresó sin vida.

La causa quedó a cargo del fiscal Carlos Adrián Arribas, quien la caratuló como suicidio y ordenó las pericias de rigor, entre ellas el relevamiento de la escena y el secuestro del arma reglamentaria utilizada.

Hubo incidentes tras conocerse la muerte

Luego de que se conociera el fallecimiento, familiares de la oficial se presentaron en la comisaría y protagonizaron un tenso cruce con su expareja.

Según informaron fuentes policiales, algunas personas arrojaron piedras contra el frente de la dependencia y provocaron daños materiales, aunque no se registraron heridos.

La investigación judicial continúa para esclarecer el contexto en el que ocurrió el hecho, pese a que la causa fue inicialmente caratulada como suicidio.