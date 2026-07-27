    • 27 de julio de 2026 - 13:11

    Hallaron a una nena de 4 años sola y encerrada con candado: el video que grabó el padre

    Una nena de cuatro años fue hallada sola y encerrada bajo llave en su vivienda, lo que generó una denuncia contra su madre.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un alarmante episodio sacude a la localidad correntina de Esquina. Las autoridades judiciales y policiales investigan una denuncia por presunto abandono de persona, luego de que un padre encontrara a su hija de cuatro años sola, desprotegida y encerrada bajo candado en el interior de su vivienda.

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    El hecho se desencadenó tras el llamado de alerta de los vecinos de la zona, quienes le advirtieron al progenitor que la pequeña se hallaba sin el cuidado de ningún adulto en el inmueble donde reside junto a su madre.

    Al acudir de urgencia al lugar, el hombre constató la veracidad del aviso: la puerta principal estaba trancada con candado desde el exterior y la única vía de contacto con la niña era a través de un orificio en la puerta de madera.

    El registro en video y la denuncia

    El propio padre filmó la secuencia para dejar constancia de la gravedad de la situación. En el material audiovisual se percibe el estado de vulnerabilidad de la menor y el reclamo del progenitor.

    Posteriormente, el hombre se dirigió a la Comisaría de la Mujer y el Menor para radicar la denuncia correspondiente. Minutos después, los efectivos policiales se apersonaron en la finca para verificar el hecho.

    Durante el procedimiento arribó la madre de la niña, momento en que se produjo una acalorada discusión entre ambos progenitores que también fue registrada en video.

    Antecedentes y actuación judicial

    Según la declaración del denunciante, no se trataría de un hecho aislado. Sostuvo ante las autoridades que la mujer suele ausentarse con frecuencia dejando a la menor sin supervisión, tanto por compromisos laborales como por motivos personales. Dichas aseveraciones forman parte de la hipótesis del denunciante y están siendo examinadas en la etapa sumarial.

    La causa quedó bajo la órbita de la Justicia local, con la intervención de la fiscalía en turno y los organismos de protección de la niñez, a fin de establecer las responsabilidades del caso y dictar medidas cautelares urgentes que garanticen el bienestar e integridad de la menor.

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