Hallaron a una nena de 4 años sola y encerrada con candado: el video que grabó el padre

Un alarmante episodio sacude a la localidad correntina de Esquina . Las autoridades judiciales y policiales investigan una denuncia por presunto abandono de persona , luego de que un padre encontrara a su hija de cuatro años sola, desprotegida y encerrada bajo candado en el interior de su vivienda.

Dolor por la muerte de una nena de 2 años: su madre ya había sido sospechada por el fallecimiento de otras dos hijas

La trama detrás de la muerte de la nena de dos años en Villa Gesell y los oscuros detalles que rodean al caso

El hecho se desencadenó tras el llamado de alerta de los vecinos de la zona, quienes le advirtieron al progenitor que la pequeña se hallaba sin el cuidado de ningún adulto en el inmueble donde reside junto a su madre.

Al acudir de urgencia al lugar, el hombre constató la veracidad del aviso: la puerta principal estaba trancada con candado desde el exterior y la única vía de contacto con la niña era a través de un orificio en la puerta de madera.

El propio padre filmó la secuencia para dejar constancia de la gravedad de la situación. En el material audiovisual se percibe el estado de vulnerabilidad de la menor y el reclamo del progenitor.

Esto ocurrió en Esquina Corrientes Más allá de quien es la culpa a los niños no hay que dejarlos solo pic.twitter.com/j7JG3A7yoR

Posteriormente, el hombre se dirigió a la Comisaría de la Mujer y el Menor para radicar la denuncia correspondiente. Minutos después, los efectivos policiales se apersonaron en la finca para verificar el hecho.

Durante el procedimiento arribó la madre de la niña, momento en que se produjo una acalorada discusión entre ambos progenitores que también fue registrada en video.

Antecedentes y actuación judicial

Según la declaración del denunciante, no se trataría de un hecho aislado. Sostuvo ante las autoridades que la mujer suele ausentarse con frecuencia dejando a la menor sin supervisión, tanto por compromisos laborales como por motivos personales. Dichas aseveraciones forman parte de la hipótesis del denunciante y están siendo examinadas en la etapa sumarial.

La causa quedó bajo la órbita de la Justicia local, con la intervención de la fiscalía en turno y los organismos de protección de la niñez, a fin de establecer las responsabilidades del caso y dictar medidas cautelares urgentes que garanticen el bienestar e integridad de la menor.