    • 27 de julio de 2026 - 12:50

    Bebé de Bolivia murió después de un largo viaje: su familia venía por una oportunidad laboral

    La familia estaba llegando a Río Negro por una oportunidad laboral. Cuando advirtieron que tenía dificultades para respirar lo llevaron hasta un centro de salud.

    Tristeza: cuando llegaron al hospital el pequeño, de apenas un año, ya estaba muerto. (Foto: gentileza Centenario Digital)

    Tristeza: cuando llegaron al hospital el pequeño, de apenas un año, ya estaba muerto. (Foto: gentileza Centenario Digital)

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Una familia que estaba llegando al Alto Valle, Río Negro, buscando una oportunidad laboral sufrió la peor de las tragedias. Uno de los hijos, un bebé de apenas un año, comenzó a tener problemas para respirar, pero cuando lo advirtieron y pudieron comunicarse – ya que no hablan castellano-, habían pasado muchas horas. El chiquito llegó muerto a la puerta del Hospital de Centenario.

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    Según precisaron medios locales, la familia había partido desde Potosí con sus siete hijos. Tenían un ofrecimiento laboral para establecerse en una chacra. El viaje fue larguísimo: salieron el martes de Bolivia, llegaron a Mendoza, y desde allí tomaron un micro de la empresa Flecha Bus que arribó a la terminal de Neuquén el sábado a la mañana.

    La situación se complicó porque la pareja solamente se comunica en quechua, y tienen una comprensión limitada del castellano. Recién cuando pasaron a buscarlos en un utilitario Mercedes Benz, pudieron trasladar la preocupación al joven conductor. En ese momento tomó la decisión de ir directamente al hospital Burd, de Centenario. Allí llegaron al mediodía.

    La guardia médica fue hasta el playón de acceso para atender al bebé, pero ya era tarde: constataron que no tenía signos vitales. Si bien no presentaba signos de violencia, se activó el protocolo para casos de muerte dudosa y se avisó a la Comisaría 52.

    El papá del pequeño explicó que habían sentido que tenía dificultades para respirar pero no se animaron a informar la situación a los choferes del micro.

    Los efectivos policiales realizaron distintas pericias en la Sprinter, destinada al transporte de pasajeros. Luego se trasladó el cuerpito del niño a la morgue judicial, donde se le practicaría una autopsia para establecer las causas de la muerte.

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