Juicio por Maradona: el nutricionista de la Selección declaró y contó la tensa pelea entre Diego y Luque

El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona sumó este lunes un testimonio reciente y relevante. Luciano Spena, nutricionista de la Selección Argentina, declaró ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro y reconstruyó la visita en la que intentó evaluar al Diez una semana antes de su fallecimiento.

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La audiencia fue habilitada de manera extraordinaria durante la feria judicial bonaerense. El tribunal necesitaba evitar que el debate permaneciera interrumpido durante más de diez días, situación que podría provocar su anulación y obligar a comenzar nuevamente el proceso.

Spena explicó que fue convocado para realizar una interconsulta nutricional y preparar una alimentación adecuada para el estado de salud de Maradona. El contacto inicial surgió a través de Pedro Di Spagna, médico clínico que también está imputado en la causa.

El encuentro fue programado para el 18 de noviembre de 2020 , siete días antes de la muerte del exfutbolista. Spena y Di Spagna viajaron hasta la vivienda del barrio privado San Andrés, en Benavídez, donde se desarrollaba la internación domiciliaria.

Según relató ante los jueces, tardaron cerca de una hora y media en llegar y permanecieron otros 40 minutos en el acceso porque sus nombres no figuraban en la lista del barrio. Una vez dentro, hablaron con Gianinna y Jana Maradona, además de otras personas que se encontraban en la propiedad.

Sin embargo, los profesionales no pudieron acercarse al paciente inmediatamente. Debían esperar la llegada y autorización del neurocirujano Leopoldo Luque, uno de los principales acusados en el proceso.

“A Luque había que esperarlo porque era el médico de Maradona”, afirmó Spena durante su declaración.

Los gritos de Diego que sorprendieron al nutricionista

El testigo recordó que Luque se presentó como el médico encargado de la salud de Maradona y entró a la habitación para hablar con él. Spena y Di Spagna se ubicaron en una antesala, convencidos de que podrían comenzar la evaluación cuando terminara aquella conversación.

Pero la espera se extendió durante aproximadamente media hora y, desde el interior de la vivienda, comenzaron a escucharse gritos y una discusión protagonizada principalmente por Maradona contra Luque.

“Era una situación que me llamó la atención”, sostuvo el nutricionista. Al describir la reacción que tuvieron junto a Di Spagna, agregó: “Nos quedamos asombrados”.

Luego de la discusión, Luque salió de la habitación y les comunicó que no era un buen momento para evaluar al paciente. De acuerdo con el testimonio, Di Spagna pidió que esa decisión fuera confirmada por el propio Maradona o por sus hijas.

Gianinna finalmente salió al patio y les explicó que su padre no estaba atravesando un buen día. Spena mencionó durante la audiencia que habría existido incluso una agresión física de Diego contra Luque, aunque presentó ese punto como algo que creyó haber escuchado y no como un episodio presenciado directamente.

Esperaron durante horas, pero tuvieron que retirarse

Los dos profesionales se ofrecieron a permanecer en el lugar todo el tiempo que fuera necesario. Habían viajado durante casi dos horas y su intención era poder revisar a Maradona, pero finalmente debieron retirarse sin establecer contacto con él.

La posibilidad de regresar quedó abierta para el día siguiente. Sin embargo, Di Spagna llamó nuevamente a Spena y le informó que la visita tampoco podría concretarse porque el paciente continuaba sin estar en condiciones de recibirlos.

El nutricionista aseguró que quedó a disposición para coordinar otro encuentro, pero nunca volvió a ser convocado. Al terminar esa parte de su relato, resumió el desenlace con una frase contundente: “Después falleció”.

Por qué la declaración puede ser importante para la causa

El testimonio tiene especial relevancia para la situación procesal de Pedro Di Spagna, quien sostiene que intentó incorporar especialistas para evaluar el estado de Maradona, pero que no logró ingresar a la habitación ni mantener un seguimiento permanente.

Pedro Di Spagna, el médico clínico acusado por la muerte de Diego Maradona

Di Spagna forma parte del grupo de siete profesionales juzgados por presunto homicidio simple con dolo eventual. También están acusados Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, el enfermero Ricardo Almirón, Mariano Perroni y la coordinadora de cuidados domiciliarios Nancy Forlini.

Spena había sido citado semanas atrás, pero no pudo declarar porque se encontraba en el exterior acompañando a la Selección Argentina durante el Mundial 2026. Su comparecencia se produjo ahora, cuando el debate oral transita sus últimas declaraciones testimoniales antes de comenzar la etapa de las juntas médicas.

En esa próxima instancia, distintos grupos de peritos expondrán sus conclusiones sobre el estado de salud del Diez, la atención que recibió durante la internación domiciliaria y las circunstancias que rodearon su muerte, ocurrida el 25 de noviembre de 2020.