Georgieva, la N°1 del FMI, llegó a la Argentina y destacó el potencial del país para crecer con innovación y energía

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, llegó este domingo a la Argentina y eligió las redes sociales para enviar un mensaje de acercamiento al país. A través de su cuenta oficial en X, la titular del organismo destacó el potencial argentino para impulsar el crecimiento económico, generar empleo y construir un futuro más próspero.

Javier Milei recibe a Kristalina Georgieva: el superávit fiscal, en el centro de la reunión con el FMI

"Hola desde Buenos Aires. Espero con interés interactuar con personas de toda la Argentina y conocer más sobre las oportunidades y ambiciones del país. Desde la innovación hasta la energía, Argentina tiene un potencial tremendo para impulsar el crecimiento, crear empleo y construir un futuro más próspero", expresó Georgieva en un mensaje publicado en inglés, acompañado por un saludo en español y la bandera nacional.

La publicación, realizada minutos después de su llegada a la capital argentina, estuvo acompañada por una fotografía en la que se la observa al aire libre, sonriente y con un tono distendido, una imagen que rápidamente comenzó a circular en los principales medios y en la agenda política y económica.

La visita de la máxima autoridad del FMI se desarrolla en un contexto de especial expectativa por la situación económica del país y las negociaciones en torno al programa vigente entre la Argentina y el organismo internacional. En ese marco, el mensaje de Georgieva puso el foco en dos sectores considerados estratégicos para el desarrollo nacional: la innovación y la energía.

Durante su estadía, la funcionaria mantendrá una reunión con el presidente Javier Milei y encabezará encuentros con integrantes del equipo económico nacional para analizar la evolución del programa acordado, el cumplimiento de las metas fiscales y monetarias y las perspectivas de la economía argentina.

La agenda también contempla reuniones con representantes del sector privado y actores vinculados a la innovación tecnológica y la producción energética. Además, Georgieva tiene previsto visitar Vaca Muerta, uno de los principales polos de desarrollo de hidrocarburos no convencionales del país y considerado un eje clave para incrementar inversiones, exportaciones y generación de empleo.

Desde el FMI señalaron que la misión permitirá conocer de primera mano el clima de negocios, la evolución de los principales indicadores macroeconómicos y las expectativas de los inversores, en una etapa donde la Argentina busca consolidar la estabilidad económica y fortalecer su recuperación.

El mensaje difundido por Georgieva marcó el tono de su visita oficial, con un llamado a potenciar las oportunidades que ofrece el país y a profundizar la cooperación con los distintos sectores. La recorrida por Buenos Aires y Vaca Muerta, junto con las reuniones previstas con autoridades y empresarios, reflejan el interés del organismo por seguir de cerca el rumbo económico argentino y las posibilidades de crecimiento apoyadas en la innovación y el desarrollo energético.