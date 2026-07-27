Javier Milei recibe a Kristalina Georgieva: el superávit fiscal, en el centro de la reunión con el FMI

El presidente Javier Milei recibirá este lunes en la Casa Rosada a la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva , en un encuentro que marcará un nuevo capítulo en la relación entre el Gobierno argentino y el organismo de crédito.

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Será la primera reunión cara a cara entre ambos en casi diez meses y se producirá en un contexto diferente al de su último encuentro, cuando todavía se negociaban aspectos centrales del acuerdo financiero. Ahora, con las metas de acumulación de reservas encauzadas, la principal preocupación del FMI pasa por el cumplimiento de los objetivos fiscales.

Si bien el ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró en reiteradas oportunidades que la relación con el Fondo atraviesa un buen momento , el organismo sigue de cerca la evolución de las cuentas públicas.

En junio, el Sector Público Nacional registró un déficit primario de $696.843 millones y un déficit financiero de $1,02 billones, lo que provocó que el superávit primario acumulado descendiera del 0,7% al 0,6% del Producto Bruto Interno (PBI), por debajo de la meta acordada para el primer semestre.

El Gobierno explicó que el resultado respondió a una menor recaudación, producto del diferimiento del pago del Impuesto a las Ganancias para personas humanas y al impacto estacional del pago del medio aguinaldo. Ahora el desafío será alcanzar la meta de 1,4% del PBI de superávit primario prevista para fin de año.

Los compromisos con el Fondo

En los informes técnicos del FMI se remarca que Argentina deberá mantener una estricta disciplina fiscal para cumplir con los objetivos del programa.

Entre las medidas comprometidas figuran una reducción gradual de los subsidios a la energía, una mejor focalización de las ayudas sociales, la racionalización del gasto público y el fortalecimiento de algunos impuestos específicos.

Además, el Gobierno decidió postergar la puesta en marcha del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), una medida que apunta a reducir el impacto fiscal mientras espera una recuperación de la recaudación.

También visitará Vaca Muerta

La agenda de Georgieva no terminará en Buenos Aires. Al día siguiente viajará a Neuquén para recorrer Loma Campana, uno de los principales desarrollos de Vaca Muerta, donde será recibida por el presidente de YPF, Horacio Marín.

La visita busca mostrar el potencial energético del país como una de las principales fuentes de generación de divisas para fortalecer las reservas internacionales y consolidar la estabilidad macroeconómica.

El encuentro entre Milei y Georgieva será seguido de cerca por los mercados, ya que servirá para evaluar el grado de respaldo del FMI al programa económico y los próximos pasos para cumplir las metas comprometidas por la Argentina.