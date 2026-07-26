    • 26 de julio de 2026 - 17:54

    Javier Milei acusó a Brasil de financiar una "campaña antiargentina" y crece la tensión con Lula

    El Presidente redobló sus críticas contra el gobierno brasileño tras el llamado a consultas de su embajador en Buenos Aires y aseguró que Brasil aportó fondos para una supuesta campaña contra Argentina.

    Javier Milei.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La tensión diplomática entre Argentina y Brasil sumó un nuevo capítulo este domingo. Luego de que el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva llamara a consultas a su embajador en Buenos Aires por las declaraciones de Javier Milei en un acto político en San Pablo, el mandatario argentino volvió a cargar contra el país vecino y aseguró que financió una supuesta "campaña antiargentina".

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    Durante una entrevista con Radio Mitre desde el predio de la Sociedad Rural, donde participó de la inauguración oficial de la Exposición Rural, Milei sostuvo que el Gobierno brasileño aportó recursos para desprestigiar a la Argentina.

    "¿Sabe quién puso más plata en esta campaña antiargentina? El Gobierno de Brasil. El 25% de los recursos salió del Gobierno de Brasil", afirmó el Presidente. "¿Sabe quién puso más plata en esta campaña antiargentina? El Gobierno de Brasil. El 25% de los recursos salió del Gobierno de Brasil", afirmó el Presidente.

    Además, vinculó esa presunta estrategia con la campaña presidencial de 2023 y señaló que "los asesores de Sergio Massa eran un grupo de brasileños".

    Volvió a defender a Bolsonaro

    El jefe de Estado también insistió en sus cuestionamientos a la Justicia de Brasil por impedirle visitar al expresidente Jair Bolsonaro, quien cumple prisión domiciliaria mientras enfrenta una causa por un presunto intento de golpe de Estado.

    En ese contexto, Milei comparó esa situación con la visita que Lula realizó meses atrás a Cristina Fernández de Kirchner durante su arresto domiciliario y volvió a cuestionar al mandatario brasileño con fuertes descalificaciones.

    Asimismo, aseguró que la supuesta campaña en su contra también recibió apoyo desde México y del Partido Demócrata de Estados Unidos, al sostener que sectores vinculados al progresismo buscan frenar el avance de las políticas que impulsa su Gobierno.

    Brasil llamó a consultas a su embajador

    Las nuevas declaraciones se conocieron pocas horas después de que el canciller brasileño, Mauro Vieira, dispusiera el llamado a consultas del embajador Julio Bitelli, una medida diplomática que profundizó el conflicto bilateral.

    La decisión fue adoptada luego de que Milei participara en un acto del Partido Liberal en respaldo a la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro, donde calificó a Lula de "ladrón", "presidiario" y "basura socialista", además de lanzar duras críticas contra el juez del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes.

    El episodio profundiza el enfrentamiento entre ambos gobiernos en un momento de creciente tensión política, pese a que Brasil continúa siendo el principal socio comercial de la Argentina.

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