El Gobierno nacional oficializó la designación de Fernando Nicolás Subirats como nuevo subsecretario de Comunicación y Medios Públicos. El periodista y productor de contenidos asumirá el 1° de agosto y será el encargado de coordinar la gestión operativa y editorial de los medios públicos nacionales.

Fernando Nicolás Subirats, el nuevo subsecretario de Comunicación y Medios Públicos designado por Milei: el perfil del nuevo funcionario

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El Gobierno nacional oficializó la designación de Fernando Nicolás Subirats al frente de la Subsecretaría de Comunicación y Medios Públicos. El periodista y productor de contenidos asumirá el cargo el próximo 1° de agosto y tendrá a su cargo la gestión operativa y editorial de los medios públicos nacionales.

"Desígnase, a partir del 1° de agosto de 2026, en el cargo de Subsecretario de Comunicación y Medios Públicos de la Secretaría de Comunicación y Medios de la Presidencia de la Nación al señor Fernando Nicolás Subirats", establece la norma firmada por el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Diego Santilli.

Según el decreto, Subirats será el responsable de la gestión operativa y de contenidos de los medios públicos nacionales.

Quién es Fernando Nicolás Subirats, el nuevo subsecretario de Comunicación y Medios Públicos Periodista, productor de contenidos, docente universitario y psicólogo social, el flamante funcionario cuenta con una extensa trayectoria en medios de comunicación.