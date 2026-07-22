Llega a la Argentina el nuevo nuncio apostólico y crecen las expectativas por una visita del papa León XIV

La llegada del nuevo nuncio apostólico, Michael Wallace Banach , marca un nuevo capítulo en la relación entre la Santa Sede y la Argentina. El diplomático designado por el papa León XIV arribará este miércoles al país, en un movimiento que vuelve a fortalecer las expectativas sobre una eventual visita del Pontífice antes de fin de año.

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Banach será recibido en Buenos Aires por el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Marcelo Colombo, junto al secretario general del organismo, monseñor Raúl Pizarro. La Iglesia también prepara una celebración eucarística oficial para darle la bienvenida como nuevo representante del Vaticano, aunque la fecha aún no fue confirmada.

El papa León XIV lo nombró nuncio apostólico en la Argentina el pasado 14 de mayo. Desde entonces, su designación fue interpretada en ámbitos eclesiásticos y diplomáticos como un paso importante para profundizar los vínculos con el país y facilitar la organización de una futura visita papal.

Si bien la Santa Sede todavía no confirmó oficialmente una gira por Sudamérica, distintas señales alimentan la posibilidad de que León XIV visite la Argentina durante noviembre.

El propio Pontífice manifestó en varias oportunidades su intención de viajar tanto a la Argentina como a Uruguay durante 2026. Esa voluntad también fue mencionada por el presidente uruguayo, Yamandú Orsi, quien aseguró haber conversado sobre ese tema con el Papa durante un encuentro en el Vaticano.

En paralelo, desde el Gobierno argentino también deslizaron esa posibilidad. Tanto el presidente Javier Milei como el canciller Pablo Quirno hicieron referencia a noviembre como una fecha tentativa para una gira que incluiría, además de la Argentina, Perú y Uruguay.

Quién es Michael Wallace Banach

Michael Wallace Banach tiene 63 años y nació el 19 de noviembre de 1962 en Worcester, Massachusetts, Estados Unidos. Fue ordenado sacerdote en 1988, es doctor en Derecho Canónico y domina francés, italiano, polaco y español.

Ingresó al servicio diplomático de la Santa Sede en 1994 y desarrolló una extensa trayectoria en las nunciaturas de Bolivia y Nigeria, además de desempeñarse en la Secretaría de Estado del Vaticano.

En 2007 fue designado representante permanente de la Santa Sede ante el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), la Comisión Preparatoria del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares y también ejerció como observador permanente ante la ONUDI y la oficina de las Naciones Unidas en Viena.

Seis años más tarde fue nombrado arzobispo titular de Memfi y nuncio apostólico. Desde entonces representó al Vaticano en Papúa Nueva Guinea e Islas Salomón, luego en Senegal, Cabo Verde, Guinea-Bisáu y Mauritania, y entre 2022 y 2026 cumplió funciones diplomáticas en Hungría.

Con su llegada a Buenos Aires, Banach reemplazará a Miroslaw Adamczyk, quien fue trasladado a comienzos de este año a la representación diplomática de la Santa Sede en Albania. Su desembarco se produce en un contexto de renovadas expectativas por el primer viaje de León XIV a la Argentina desde el inicio de su pontificado.