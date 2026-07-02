El papa León XIV prepara su primer viaje a la Argentina: noviembre gana fuerza y analizan una agenda de tres días

La posibilidad de que el papa León XIV visite la Argentina comenzó a tomar forma en las últimas semanas a partir de una serie de gestiones reservadas impulsadas por el Vaticano. Si bien la Santa Sede aún no confirmó oficialmente el viaje, la primera semana de noviembre surge como la fecha con mayores probabilidades para una gira sudamericana que también incluiría Uruguay y Perú.

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Expectativa por la visita del papa León XIV a la Argentina: llegaría en noviembre y permanecería tres días

Como ocurre con todos los viajes apostólicos, el proceso se desarrolla bajo un estricto hermetismo. El Vaticano inició consultas con las iglesias locales y avanzó en el análisis de distintos escenarios pastorales, protocolares, institucionales y de seguridad antes de tomar una decisión definitiva.

La hipótesis que hoy cobra mayor fuerza contempla una estadía de alrededor de tres días en el país. El objetivo es concentrar la agenda en pocas actividades de fuerte impacto pastoral e institucional, evitando un recorrido extenso por distintas provincias.

El esquema que se analiza prevé como punto de partida la ciudad de Buenos Aires. Allí, León XIV mantendría un encuentro institucional con el presidente Javier Milei y otras autoridades nacionales. Además, se estudia la realización de un gran acto público sobre la avenida 9 de Julio, donde podría celebrarse una misa multitudinaria o una recorrida en papamóvil para favorecer el contacto directo con los fieles.

Otro de los destinos que figura entre las alternativas es la Basílica de Luján, uno de los principales símbolos de la fe católica en el país y santuario de la Virgen de Luján, patrona de la Argentina.

También gana terreno la posibilidad de incluir una escala en Córdoba. La provincia aparece como una opción estratégica por el peso de su arquidiócesis y por su ubicación geográfica, que facilitaría la participación de fieles provenientes del centro y norte del país en una convocatoria de carácter federal.

Ninguno de estos puntos integra aún un programa definitivo. Todas las alternativas permanecen en etapa de evaluación y dependerán de la decisión final de la Santa Sede.

Entre las propuestas que surgieron durante los últimos meses también figura la ofrecida por River Plate, que puso a disposición el estadio Monumental para albergar un eventual encuentro encabezado por el Pontífice. La iniciativa tomó como antecedente las celebraciones que León XIV presidió en grandes estadios durante otros viajes apostólicos, aunque por ahora no forma parte de una definición concreta.

Las gestiones para una eventual visita comenzaron meses atrás. En febrero, el presidente Javier Milei formalizó la invitación mediante una carta entregada al Papa por el secretario de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno. Posteriormente, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, mantuvo encuentros con León XIV y con el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, en el marco de una agenda oficial en Roma.

Otro movimiento relevante fue la designación del arzobispo estadounidense Michael Wallace Banach como nuevo nuncio apostólico en la Argentina. El diplomático cuenta con experiencia en la organización de visitas papales tras haber participado en la coordinación del viaje de Francisco a Hungría.

Mientras tanto, el resto de la gira sudamericana muestra un mayor grado de definición. Uruguay sería la primera escala del viaje y Perú el destino final, un país especialmente significativo para León XIV, donde desarrolló buena parte de su ministerio como misionero agustino y luego como obispo de Chiclayo.

De concretarse la visita, será la primera de León XIV a la Argentina y marcará el regreso de un pontífice al país después de casi cuatro décadas. La última visita papal fue la de Juan Pablo II en 1987, cuando encabezó una multitudinaria misa sobre la avenida 9 de Julio, una imagen que hoy vuelve a aparecer como referencia mientras el Vaticano diseña una gira que buscará combinar la agenda institucional con el mayor contacto posible con los fieles argentinos.