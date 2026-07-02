    • 2 de julio de 2026 - 10:47

    Alumna fue atacada violentamente en la escuela por la ex de su papá

    Las maestras llegaron a intervenir rápidamente y dar aviso. Los detalles.

    Alumna fue atacada violentamente en la escuela por la ex de su papá.

    Alumna fue atacada violentamente en la escuela por la ex de su papá.

    Foto:

    Un verdadero escándalo sacudió la tranquilidad de la jornada escolar en la ciudad de La Banda, en Santiago del Estero. Una nena de apenas 11 años sufrió una violenta agresión física en pleno colegio, tras ser atacada por una mujer que sería la actual expareja de su propio padre.

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    El dramático episodio se habría registrado a las nueve de la mañana en el interior de una escuela ubicada sobre la Ruta Provincial N° 51 a la altura del barrio San Carlos. Según trascendió, la acusada habría llegado al establecimiento y se abalanzó directamente contra la menor.

    En medio de un ataque de furia injustificable, la mujer habría sujetado a la niña fuertemente del cuello y la habría tomado de los cabellos. La escena motivó la rápida reacción de una docente de la institución, quien detectó la agresión en pleno desarrollo.

    Lejos de dejar pasar el gravísimo hecho, la maestra se comunicó de urgencia con la madre de la víctima, una mujer de 43 años domiciliada en el barrio Bosco III de la ciudad Capital. A través de esa llamada, le informó que su hija acababa de ser agredida físicamente por la acusada y le aclaró que desconocía por completo el motivo detrás de semejante locura.

    Con la menor ya resguardada del peligro, la madre se dirigió horas más tarde hacia la Comisaría Comunitaria N° 12 para radicar la denuncia formal y dejar constancia de las lesiones que sufrió su hija.

    Tras tomar conocimiento de los pormenores del caso, la fiscalía de turno dispuso que la niña sea evaluada de inmediato por el médico de sanidad policial para constatar la gravedad de las marcas en el cuello, y se ordenó que los uniformados le tomen una entrevista testimonial a la docente que presenció la agresión.

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