Pruebas Aprender 2025: los alumnos mejoraron en Lengua, pero persisten las dificultades en Matemática

El Gobierno nacional presentó los resultados de la evaluación realizada a estudiantes de sexto grado en Lengua y Matemática.

La evaluación Aprender 2025, realizada entre estudiantes de sexto grado de la escuela primaria, dejó un panorama con luces y sombras para el sistema educativo argentino. Los resultados oficiales mostraron una mejora significativa en Lengua, donde se alcanzó el mejor desempeño de los últimos diez años, aunque Matemática continúa siendo la asignatura con mayores dificultades.

Según los datos difundidos por el Ministerio de Capital Humano, el 76,9% de los alumnos obtuvo un nivel satisfactorio o avanzado en Lengua, lo que representa una mejora de 10,2 puntos porcentuales respecto de la edición 2023. Además, el porcentaje de estudiantes ubicados en el nivel más alto pasó del 26,4% al 39%.

En contrapartida, los resultados en Matemática siguen generando preocupación. Apenas el 49,5% de los estudiantes alcanzó un desempeño satisfactorio o avanzado, mientras que el 50,5% restante quedó por debajo del nivel esperado para finalizar la escuela primaria.

La prueba se tomó el 4 de noviembre de 2025 y participaron 91.042 estudiantes de sexto grado, pertenecientes a 4.178 escuelas de todo el país, tanto de gestión estatal como privada. La evaluación alcanzó una cobertura del 97,4% de los establecimientos seleccionados y una participación estudiantil del 86,9%.

Mejora de los alumnos en Lengua en todo el país Otro dato destacado del informe es que las 24 jurisdicciones del país mostraron mejoras en Lengua respecto de la evaluación anterior. Sin embargo, el Gobierno nacional todavía no difundió los resultados desagregados por provincia, por lo que aún no se conoce el desempeño específico de San Juan.