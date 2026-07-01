    • 1 de julio de 2026 - 14:00

    Recorte de Nación a la SUBE: cuando suba el boleto, los jubilados y beneficiarios de asignaciones sentirán mucho más el aumento

    La decisión del Gobierno nacional ompactará en el bolsillo de los que menos tienen

    Recorte de Nación a la SUBE: cuando suba el boleto, los jubilados y beneficiarios de asignaciones sentirán mucho más el aumento

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    El Gobierno nacional dejará de actualizar los descuentos en la tarjeta la SUBE con tarifa social a partir de julio. Esto quiere decir que tomará como referencia el último aumento aplicado el 30 de junio pasado y en los próximos aumentos de boletos no aplicará el proporcional del 55 por ciento de descuento que aplicaba a cada pasaje.

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    La medida hará que el impacto de cada incremento en el pasaje de colectivos y trenes sea cada vez mayor y repercuta peor en el bolsillo de cada jubilado, pensionado, persona con discapacidad, de bajos ingresos, que reciba planes sociales y todo aquel pasajero que pague la tarifa social.

    La decisión fue anunciada a través de la Resolución 40/2026 publicada hoy en el Boletín Oficial, que cambia el mecanismo de cálculo del subsidio nacional.

    El texto indica que a partir del 1 de julio, el descuento del 55 por ciento será reconocido hasta el monto que resulte de aplicar ese porcentaje sobre una “tarifa de referencia”, y no sobre la tarifa vigente que cada provincia o municipio establezca posteriormente.

    La tarifa social de referencia que se fijó en cada jurisdicción será la que rige desde el 30 de junio, al menos hasta que la Secretaría de Transporte disponga su actualización. Mientras que para el caso de los colectivos y trenes de jurisdicción nacional, se tomarán como base los cuadros tarifarios aprobados en mayo de 2026.

    Los argumentos que expuso el Gobierno para justificar esta quita parcial del beneficio son los de siempre: la culpa la tienen las provincias y los municipios que aplican otras tarifas.

    La resolución dice que hay una la “marcada dispersión tarifaria” y la dinámica de aumentos frecuentes y heterogéneos que aplican los gobiernos provinciales y municipales. Entonces, al no ser la autoridad de aplicación en esos distritos, el Estado nacional veía cómo sus erogaciones aumentaban de forma imprevista ante cada suba local.

    La decisión no modifica el universo de beneficiarios ni reduce el porcentaje del 55 por ciento de descuento para jubilados, pensionados y beneficiarios de planes sociales. Eso sí, para gozar del beneficio, los usuarios deben contar con su tarjeta SUBE debidamente registrada.

    Asimismo, la medida no altera las facultades de las provincias o municipios para fijar sus propios cuadros tarifarios. Si una jurisdicción decide establecer tarifas más altas o mantener esquemas de gratuidad superiores, podrá hacerlo pero deberá regular su propia forma de implementación y asumir el financiamiento adicional correspondiente.

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