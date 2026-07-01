    • 1 de julio de 2026 - 11:48

    ANSES: arranca el calendario de pagos de julio con AUH, jubilaciones y planes sociales

    La ANSES ya puso en marcha el cronograma de pagos correspondiente a julio de 2026 para jubilados, pensionados, titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y el resto de las prestaciones sociales.

    Cobro ANSES.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El calendario de pagos de Anses para julio de 2026 ya está disponible y abarca jubilaciones, pensiones, asignaciones universales, familiares y otras prestaciones. El organismo, dependiente del Ministerio de Capital Humano, dispuso un aumento de 2,15% para todos los haberes y asignaciones, en función del índice de inflación de mayo, según informó Infobae. Además, quienes cobran haberes mínimos reciben un bono extraordinario de 70.000 pesos, lo que modifica los importes totales en varias prestaciones.

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    A continuación, se detalla el cronograma de pagos y los montos correspondientes para cada beneficio, según la información publicada oficialmente

    Jubilaciones y pensiones que no superan un haber mínimo

    DNI terminados en 0 y 1: 8 de julio

    DNI terminados en 2: 13 de julio

    DNI terminados en 3: 14 de julio

    DNI terminados en 4: 15 de julio

    DNI terminados en 5: 16 de julio

    DNI terminados en 6: 17 de julio

    DNI terminados en 7: 20 de julio

    DNI terminados en 8: 21 de julio

    DNI terminados en 9: 22 de julio

    • Montos julio 2026:

    El haber mínimo se paga en 411.989,32 pesos. Quienes perciben este haber reciben un bono de 70.000 pesos, por lo que el total asciende a 481.989,32 pesos.

    Jubilaciones y pensiones que superan un haber mínimo

    DNI terminados en 0 y 1: 23 de julio

    DNI terminados en 2 y 3: 24 de julio

    DNI terminados en 4 y 5: 27 de julio

    DNI terminados en 6 y 7: 28 de julio

    DNI terminados en 8 y 9: 29 de julio

    • Montos julio 2026:

    Quienes superan el haber mínimo cobran su importe habitual con el aumento de 2,15%. Reciben un bono proporcional hasta alcanzar los 481.989,32 pesos.

    Pensiones No Contributivas (PNC)

    DNI terminados en 0, 1, 2 y 3: 8 de julio

    DNI terminados en 4 y 5: 13 de julio

    DNI terminados en 6 y 7: 14 de julio

    DNI terminados en 8 y 9: 15 de julio

    • Montos julio 2026:

    El monto total es de 358.392,53 pesos (288.392,53 pesos de haber con aumento más 70.000 pesos de bono extraordinario).

    Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo

    DNI terminados en 0 y 1: 8 de julio

    DNI terminados en 2: 13 de julio

    DNI terminados en 3: 14 de julio

    DNI terminados en 4: 15 de julio

    DNI terminados en 5: 16 de julio

    DNI terminados en 6: 17 de julio

    DNI terminados en 7: 20 de julio

    DNI terminados en 8: 21 de julio

    DNI terminados en 9: 22 de julio

    • Montos julio 2026:

    La AUH se paga en 148.049 pesos por hijo.

    La AUH por hijo con discapacidad asciende a 482.062 pesos.

    La Asignación Familiar por Hijo para el primer rango de ingresos es de 74.033 pesos.

    Asignación por Embarazo

    DNI terminados en 0: 13 de julio

    DNI terminados en 1: 14 de julio

    DNI terminados en 2: 15 de julio

    DNI terminados en 3: 16 de julio

    DNI terminados en 4: 17 de julio

    DNI terminados en 5: 20 de julio

    DNI terminados en 6: 21 de julio

    DNI terminados en 7: 22 de julio

    DNI terminados en 8: 23 de julio

    DNI terminados en 9: 24 de julio

    • Montos julio 2026:

    El monto total de la AUE es de 148.049 pesos.

    El pago mensual en mano es el 80%: 118.380,45 pesos.

    El 20% restante se cobra tras acreditar los controles sanitarios.

    Asignación por Prenatal

    DNI terminados en 0 y 1: 14 de julio

    DNI terminados en 2 y 3: 15 de julio

    DNI terminados en 4 y 5: 16 de julio

    DNI terminados en 6 y 7: 17 de julio

    DNI terminados en 8 y 9: 20 de julio

    • Montos julio 2026:

    Ingreso hasta 1.146.199 pesos: 74.033 pesos

    Entre 1.146.199 y 1.681.012 pesos: 49.940 pesos

    Entre 1.681.012 y 1.940.783 pesos: 30.206 pesos

    Entre 1.940.783 y 6.069.688 pesos: 15.586 pesos

    Asignación por Maternidad

    Todas las terminaciones de documento: 14 de julio al 11 de agosto

    • Montos julio 2026:

    El valor corresponde al salario mensual de la trabajadora en relación de dependencia, según su régimen.

    Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

    Todas las terminaciones de documento: 13 de julio al 11 de agosto

    • Montos julio 2026:

    Nacimiento: 86.295 pesos

    Adopción: 515.930 pesos

    Matrimonio: 129.209 pesos

    Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

    Todas las terminaciones de documento: 8 de julio al 11 de agosto

    • Montos julio 2026:

    Se aplican los mismos valores que para asignaciones familiares del resto de los beneficiarios, según situación y tipo de asignación.

    Prestación por Desempleo

    DNI terminados en 0 y 1: 22 de julio

    DNI terminados en 2 y 3: 23 de julio

    DNI terminados en 4 y 5: 24 de julio

    DNI terminados en 6 y 7: 27 de julio

    DNI terminados en 8 y 9: 28 de julio

    • Montos julio 2026:

    El monto depende del salario promedio y los meses aportados, de acuerdo al régimen vigente. No se informaron cifras precisas para este mes.

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