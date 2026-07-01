ANSES: arranca el calendario de pagos de julio con AUH, jubilaciones y planes sociales

El calendario de pagos de Anses para julio de 2026 ya está disponible y abarca jubilaciones, pensiones, asignaciones universales, familiares y otras prestaciones. El organismo, dependiente del Ministerio de Capital Humano, dispuso un aumento de 2,15% para todos los haberes y asignaciones, en función del índice de inflación de mayo, según informó Infobae. Además, quienes cobran haberes mínimos reciben un bono extraordinario de 70.000 pesos, lo que modifica los importes totales en varias prestaciones.
DNI terminados en 4: 15 de julio
DNI terminados en 5: 16 de julio
DNI terminados en 6: 17 de julio
DNI terminados en 7: 20 de julio
DNI terminados en 8: 21 de julio
DNI terminados en 9: 22 de julio
El haber mínimo se paga en 411.989,32 pesos. Quienes perciben este haber reciben un bono de 70.000 pesos, por lo que el total asciende a 481.989,32 pesos.
Jubilaciones y pensiones que superan un haber mínimo
DNI terminados en 0 y 1: 23 de julio
DNI terminados en 2 y 3: 24 de julio
DNI terminados en 4 y 5: 27 de julio
DNI terminados en 6 y 7: 28 de julio
DNI terminados en 8 y 9: 29 de julio
Quienes superan el haber mínimo cobran su importe habitual con el aumento de 2,15%. Reciben un bono proporcional hasta alcanzar los 481.989,32 pesos.
Pensiones No Contributivas (PNC)
DNI terminados en 0, 1, 2 y 3: 8 de julio
DNI terminados en 4 y 5: 13 de julio
DNI terminados en 6 y 7: 14 de julio
DNI terminados en 8 y 9: 15 de julio
El monto total es de 358.392,53 pesos (288.392,53 pesos de haber con aumento más 70.000 pesos de bono extraordinario).
Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo
DNI terminados en 0 y 1: 8 de julio
DNI terminados en 2: 13 de julio
DNI terminados en 3: 14 de julio
DNI terminados en 4: 15 de julio
DNI terminados en 5: 16 de julio
DNI terminados en 6: 17 de julio
DNI terminados en 7: 20 de julio
DNI terminados en 8: 21 de julio
DNI terminados en 9: 22 de julio
La AUH se paga en 148.049 pesos por hijo.
La AUH por hijo con discapacidad asciende a 482.062 pesos.
La Asignación Familiar por Hijo para el primer rango de ingresos es de 74.033 pesos.
Asignación por Embarazo
DNI terminados en 0: 13 de julio
DNI terminados en 1: 14 de julio
DNI terminados en 2: 15 de julio
DNI terminados en 3: 16 de julio
DNI terminados en 4: 17 de julio
DNI terminados en 5: 20 de julio
DNI terminados en 6: 21 de julio
DNI terminados en 7: 22 de julio
DNI terminados en 8: 23 de julio
DNI terminados en 9: 24 de julio
El monto total de la AUE es de 148.049 pesos.
El pago mensual en mano es el 80%: 118.380,45 pesos.
El 20% restante se cobra tras acreditar los controles sanitarios.
Asignación por Prenatal
DNI terminados en 0 y 1: 14 de julio
DNI terminados en 2 y 3: 15 de julio
DNI terminados en 4 y 5: 16 de julio
DNI terminados en 6 y 7: 17 de julio
DNI terminados en 8 y 9: 20 de julio
Ingreso hasta 1.146.199 pesos: 74.033 pesos
Entre 1.146.199 y 1.681.012 pesos: 49.940 pesos
Entre 1.681.012 y 1.940.783 pesos: 30.206 pesos
Entre 1.940.783 y 6.069.688 pesos: 15.586 pesos
Asignación por Maternidad
Todas las terminaciones de documento: 14 de julio al 11 de agosto
El valor corresponde al salario mensual de la trabajadora en relación de dependencia, según su régimen.
Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)
Todas las terminaciones de documento: 13 de julio al 11 de agosto
Nacimiento: 86.295 pesos
Adopción: 515.930 pesos
Matrimonio: 129.209 pesos
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
Todas las terminaciones de documento: 8 de julio al 11 de agosto
Se aplican los mismos valores que para asignaciones familiares del resto de los beneficiarios, según situación y tipo de asignación.
Prestación por Desempleo
DNI terminados en 0 y 1: 22 de julio
DNI terminados en 2 y 3: 23 de julio
DNI terminados en 4 y 5: 24 de julio
DNI terminados en 6 y 7: 27 de julio
DNI terminados en 8 y 9: 28 de julio
El monto depende del salario promedio y los meses aportados, de acuerdo al régimen vigente. No se informaron cifras precisas para este mes.