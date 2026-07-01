La AUH de ANSES sube en julio: cuánto se cobra con el nuevo aumento

El ajuste de julio se suma a la serie de actualizaciones mensuales atadas a la inflación.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará en julio de 2026 un nuevo aumento del 2,1% en las asignaciones sociales, en línea con la actualización por inflación. El ajuste impacta directamente en la Asignación Universal por Hijo (AUH), una de las prestaciones más extendidas del organismo.

Con esta suba, el monto bruto de la AUH pasará a $148.045,38 por cada hijo menor de 18 años. Como es habitual, ANSES retiene el 20% del haber mensual, que se liquida más adelante una vez presentada la Libreta AUH, donde se acreditan controles de salud, vacunación y escolaridad.

En términos prácticos, el pago mensual efectivo que perciben las familias queda por debajo del total, mientras que el porcentaje retenido se acumula para su cobro posterior.

El incremento también alcanza a otras asignaciones familiares y programas sociales, que se actualizan bajo la misma fórmula de movilidad. Entre ellos se incluyen la Asignación por Embarazo y las Asignaciones Familiares del sistema SUAF.