    • 1 de julio de 2026 - 11:05

    La AUH de ANSES sube en julio: cuánto se cobra con el nuevo aumento

    El ajuste de julio se suma a la serie de actualizaciones mensuales atadas a la inflación.

    AUH - ANSES.

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    La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará en julio de 2026 un nuevo aumento del 2,1% en las asignaciones sociales, en línea con la actualización por inflación. El ajuste impacta directamente en la Asignación Universal por Hijo (AUH), una de las prestaciones más extendidas del organismo.

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    Con esta suba, el monto bruto de la AUH pasará a $148.045,38 por cada hijo menor de 18 años. Como es habitual, ANSES retiene el 20% del haber mensual, que se liquida más adelante una vez presentada la Libreta AUH, donde se acreditan controles de salud, vacunación y escolaridad.

    En términos prácticos, el pago mensual efectivo que perciben las familias queda por debajo del total, mientras que el porcentaje retenido se acumula para su cobro posterior.

    El incremento también alcanza a otras asignaciones familiares y programas sociales, que se actualizan bajo la misma fórmula de movilidad. Entre ellos se incluyen la Asignación por Embarazo y las Asignaciones Familiares del sistema SUAF.

    Además, los beneficiarios de la AUH continúan cobrando complementos como la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche, que se pagan de forma independiente y no sufren este mismo porcentaje de actualización.

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