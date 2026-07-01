La CGT pidió retomar el diálogo con el Gobierno y se mostró dispuesta a modernizar los convenios laborales

El cosecretario general de la CGT, Jorge Sola, aseguró que la central sindical busca recomponer el diálogo con el Gobierno nacional.

La Confederación General del Trabajo (CGT) planteó este miércoles la necesidad de reabrir una mesa de diálogo con la administración de Javier Milei y dejó en claro que no rechaza una modernización de los convenios colectivos de trabajo, siempre que las modificaciones sean consensuadas.

En declaraciones a Cadena 3, el cosecretario general de la central obrera, Jorge Sola, sostuvo que la llegada de Diego Santilli a la Jefatura de Gabinete podría generar un nuevo escenario para recomponer el vínculo entre el sindicalismo y la Casa Rosada. Según afirmó, espera que exista una mayor predisposición al diálogo para abordar los problemas que atraviesan los trabajadores y los sectores productivos.

Sola aseguró que la CGT está dispuesta a debatir la actualización de los convenios laborales, aunque remarcó que el objetivo no debe ser eliminar derechos, sino adaptar las normas a las nuevas modalidades de trabajo y a los cambios tecnológicos que atraviesan el mercado laboral. También planteó la necesidad de formar trabajadores en áreas como la robótica, la inteligencia artificial y otras actividades vinculadas a sectores estratégicos como el litio, la energía y los hidrocarburos.

El dirigente sindical advirtió además por la caída del poder adquisitivo, la pérdida de empleo y el crecimiento de la informalidad laboral. En ese sentido, sostuvo que la CGT representa tanto a los trabajadores registrados como a quienes se desempeñan en la economía informal y afirmó que la crisis afecta a ambos sectores por igual.