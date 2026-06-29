¿Reflotan las 62 organizaciones peronistas en San Juan? La CGT miró de reojo el armado y lanzó un dardo: "Ellos dan planes, nosotros gestionamos trabajo"

Un grupo de gremios busca revivir el sello del brazo político del sindicalismo. En la CGT huelen un segundo intento por entrar en el proceso electoral.

Alguien de adentro filtró el dato sobre la reunión de un grupo de sindicatos que quieren reflotar el brazo político del sindicalismo: las 62 organizaciones peronistas. Es un sello que murió, en San Juan, el mismo día del fallecimiento de su secretario General, el histórico dirigente de Luz y Fuerza, Juan José Chica. Ahora hay movimientos exploratorios para revivir la agrupación política que supo contener a los gremios. Sin embargo, la movida llegó a oidos de la conducción actual de la CGT sanjuanina. Hubo un solo comentario: "Ellos dan planes, nosotros gestionamos trabajo".

El 27 de agosto es la fecha de las elecciones en la regional San Juan de la Confederación General del Trabajo. Si bien inicialmente estaban programadas para el 5 de agosto, hubo un pedido de cambio para ordenar papeles y otras formalidades. Mientras tanto, aunque en la central obrera reina la convicción de la continuidad del secretario General, Eduardo Cabello, no se privan de divertirse con especulaciones sobre los armados que pueden surgir para la competencia electoral. Ya hubo uno: la mesa Intersindical. Y ahora todo indica que están en vías de gestación las 62 organizaciones. ¿Nacerá? Este lunes a las 18 hubo un acercamiento.

La pregunta que impera es quiénes son los "organizaciones" de las 62. Los cegetistas están convencidos que el principal impulsor es el secretario General de los jerárquicos mineros (ASIJEMIN), Marcelo Mena. El dirigente sindical es el principal contrapunto, desde la CTA, de la discusión sobre la conducción de los gremios sanjuaninos. Incluso tiene ganas de candidatearse como legislador dentro del sector justicialista del senador Sergio Uñac. De hecho, es uno de los sindicalistas que respaldó el lanzamiento presidencial del exgobernador. En la movida por las 62 también figura el secretario General de los metalúrgicos (UOM), Martín Solazzo.

En San Juan, las 62 organizaciones fueron la representación sindical dentro del peronismo en las elecciones territoriales. No obstante, luego del fallecimiento de Chica y del nacimiento del Movimiento Político Sindical, que encabeza el propio Cabello, el sello perdió fuerza. En las elecciones del 2023, ni siquiera figuró entre los firmantes de San Juan Por Todos, el lema peronista, ni tampoco de Unión por la Patria. Por el contrario, a nivel nacional, todavía tiene vigencia. En el 2025, el cegetista Hugo Moyano hizo un acto en la Federación de Conductores de Taxi en nombre de las 62. Fue lo último que se supo.