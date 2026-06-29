Javier Milei encabezará una reunión con legisladores de La Libertad Avanza tras la salida de Adorni

En medio del proceso de reorganización del Gobierno nacional, el presidente Javier Milei decidió involucrarse personalmente en la estrategia política de La Libertad Avanza y encabezará una reunión con diputados y senadores oficialistas en la Casa Rosada .

Javier Milei viajará hoy a Asunción para participar de la cumbre del Mercosur tras reordenar el Gabinete

Milei suspendió su viaje a la cumbre del Mercosur para supervisar el recambio en la Jefatura de Gabinete

El encuentro, previsto para el próximo miércoles a las 9.30 en el Salón Héroes de Malvinas, había sido convocado inicialmente para que lo lideraran el flamante jefe de Gabinete, Diego Santilli , y su vice, Ignacio Devitt. Sin embargo, el mandatario resolvió sumarse al cónclave para transmitir los lineamientos de la nueva etapa de gestión.

La decisión se conoció luego de que Milei suspendiera su viaje a Paraguay , donde tenía previsto asistir a la cumbre del Mercosur , para permanecer en Buenos Aires supervisando la transición en la Jefatura de Gabinete y la puesta en marcha del nuevo esquema de trabajo.

El martes, el Presidente le tomará juramento a Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete, cargo que ocupará tras la salida de Manuel Adorni, quien presentó su renuncia el último fin de semana en medio de la polémica generada por cuestionamientos sobre su patrimonio.

La intención del oficialismo es cerrar ese capítulo y recuperar la cohesión interna, por lo que la reunión con legisladores servirá para fijar objetivos políticos y parlamentarios para los próximos meses.

Mientras tanto, Santilli ya comenzó a delinear la estructura que tendrá la Jefatura de Gabinete bajo su conducción y mantiene previstas reuniones con Ignacio Devitt para definir el funcionamiento del área. Antes de asumir formalmente, también recibirá a Adorni para iniciar el proceso de transición y realizar la tradicional fotografía institucional.

Quiénes participarán del encuentro

Además de Milei, Santilli y Devitt, asistirán a la reunión la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien impulsó la convocatoria; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo "Lule" Menem.

También confirmó su presencia la titular del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, en un gesto que busca mostrar unidad tras las diferencias que se habían evidenciado durante los últimos días por la continuidad de Adorni en el cargo.

La reunión será conjunta con todos los legisladores nacionales de La Libertad Avanza y forma parte de una estrategia para fortalecer la coordinación política entre la Casa Rosada y el Congreso.

El antecedente de la crisis interna

La convocatoria a los legisladores llega pocos días después de una reunión encabezada por Karina Milei para intentar reunir respaldo político en favor de Manuel Adorni, cuando enfrentaba la posibilidad de una moción de censura impulsada por la oposición.

En aquella oportunidad, Patricia Bullrich no asistió y transmitió a las autoridades del Gobierno que el entonces jefe de Gabinete no contaba con respaldo suficiente en el Senado para presentar su informe de gestión.

Horas después, Adorni suspendió esa exposición y, días más tarde, oficializó su renuncia mediante una carta en la que denunció haber sido acusado "sin un solo hecho de corrupción" y cuestionó las versiones que circulaban sobre su permanencia en el cargo.

Con la asunción de Santilli y la participación directa de Milei en la reunión con la bancada oficialista, el Gobierno busca dejar atrás esa crisis y concentrarse en la agenda política y legislativa de la segunda mitad del año.