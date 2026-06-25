Javier Milei expresó su apoyo a Venezuela y ofreció asistencia sanitaria tras los terremotos

El Gobierno argentino manifestó su solidaridad con el pueblo venezolano luego de los dos fuertes sismos que sacudieron al país y dejaron víctimas, heridos y graves daños materiales.

El presidente Javier Milei ofreció asistencia sanitaria y ayuda humanitaria a Venezuela luego de los dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que afectaron al país caribeño y provocaron una grave emergencia en varias ciudades, incluida Caracas.

A través de un comunicado difundido por la Oficina del Presidente, el Gobierno argentino expresó su solidaridad con el pueblo venezolano y puso a disposición colaboración para enfrentar las consecuencias de la catástrofe. En el mensaje se remarcó que la ayuda podría canalizarse en coordinación con organismos internacionales y según las necesidades que planteen las autoridades venezolanas.

“Más allá de las diferencias que puedan existir entre nuestros gobiernos”, señaló el comunicado oficial, la Argentina extiende su acompañamiento ante una situación que requiere una respuesta de la comunidad internacional.

Los movimientos sísmicos, registrados con apenas segundos de diferencia, provocaron derrumbes de edificios, daños en infraestructura crítica y la declaración del estado de emergencia en Venezuela. Las autoridades de ese país informaron que continúan las tareas de rescate mientras crece el número de víctimas y afectados.