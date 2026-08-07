Colombo: una "bocanada de confianza" por Vicuña, la "expectativa" de un 2027 con Milei y el sueño intacto de la Capital

El jefe de Asesores del Gobierno de San Juan, Rodolfo Colombo, aseguró que el acuerdo firmado entre la Provincia y la minera Vicuña, que contempla un aporte inicial de 250 millones de dólares para obras de infraestructura, constituye "una bocanada de confianza enorme" hacia San Juan y atribuyó ese resultado a la estabilidad institucional construida durante la gestión de Marcelo Orrego.

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El dirigente sostuvo que el convenio trasciende al Gobierno provincial y representa un reconocimiento internacional a las condiciones que ofrece San Juan para recibir inversiones de gran escala.

"Yo creo que la síntesis sería confianza. No es sólo de un gobierno ni sólo del gobernador. Marcelo es el abanderado de que hoy esto sea un logro, pero es para todos los sanjuaninos", afirmó en Radio Colón.

Según Colombo, el hecho de que una compañía minera adelante semejante volumen de recursos antes de iniciar la producción constituye una señal inédita para los mercados.

"Una empresa que todavía no está trabajando adelanta recursos para que San Juan esté mejor. Si eso no es una bocanada de confianza enorme para la provincia, cuando el mundo busca lugares seguros para invertir, estamos muy lejos de entender la realidad", expresó.

El funcionario recordó que el dinero ingresará mediante un fideicomiso que deberá ser aprobado por la Legislatura y destacó que el mecanismo garantiza transparencia, ya que los desembolsos se realizarán únicamente sobre certificaciones de obra.

Además, remarcó que los primeros proyectos ya fueron anunciados por el gobernador, entre ellos la pavimentación de la Ruta Nacional 40 Norte, aunque también mencionó inversiones en infraestructura vial, agua, seguridad y viviendas.

"Tiene todo que ver con una planificación del San Juan que viene", sostuvo, al explicar que la provincia busca prepararse para el crecimiento asociado al desarrollo minero.

Consultado sobre el tratamiento legislativo, Colombo se mostró confiado en que el acuerdo obtendrá un amplio respaldo político. "¿Quién se puede oponer a que vengan 250 millones de dólares para invertir en que San Juan esté mejor? Me parecería una locura que alguien se oponga a esta realidad", afirmó.

Colombo evitó vincular directamente el anuncio con un eventual beneficio electoral para el oficialismo en 2027, aunque consideró que una buena gestión termina reflejándose en las urnas.

"Yo no lo ato directamente a una cuestión electoral. Dios quiera que esto genere empleo y mejore la calidad de vida de los sanjuaninos. Si después eso se transforma en votos, bienvenido sea", manifestó.

Para el funcionario, el verdadero desafío consiste en que la inversión minera se traduzca en un círculo virtuoso de crecimiento económico, empleo e infraestructura.

Vuelve a defender las PAS provinciales

Durante la entrevista, Colombo también volvió a pronunciarse sobre la reforma electoral que prepara el Gobierno de San Juan y reiteró su preferencia por implementar elecciones primarias para definir las candidaturas dentro de los frentes políticos.

"Yo sigo manteniendo la postura porque me parece una buena herramienta. Incluso creo en las obligatorias. Si no, por lo menos unas internas abiertas no obligatorias. Me parece que es más democrático", sostuvo.

En ese sentido, estimó que el proyecto oficial podría ingresar a la Cámara de Diputados durante este mes y consideró que septiembre y octubre serán los meses centrales del debate legislativo sobre el nuevo Código Electoral provincial.

La expectativa de un acuerdo con Milei

Otro de los temas abordados fue el escenario político hacia 2027 y la posibilidad de un entendimiento entre el frente que lidera Marcelo Orrego y La Libertad Avanza.

Más que hablar de especulaciones, Colombo definió ese escenario como "una expectativa" y sostuvo que existen coincidencias programáticas suficientes para intentar construir un proyecto común.

"Lo importante es acordar qué queremos para el país y para la provincia. No se trata de unirse por unirse, sino de hacerlo sobre un proyecto", explicó.

Al mismo tiempo, argumentó que otro de los motivos para avanzar en un entendimiento es impedir "el regreso del populismo", al que responsabilizó por haber desaprovechado oportunidades de crecimiento durante los años de altos precios internacionales de las materias primas.

Capital: el sueño intacto

Sobre el plano municipal, Colombo evaluó que la gestión de la intendenta Susana Laciar fue "de menor a mayor", atribuyendo las dificultades iniciales a las condiciones en que recibió la administración.

También dejó abierta la puerta a una futura candidatura en Capital, departamento donde fue candidato en 2023. "El sueño de la Capital lo sigo teniendo muy fuerte, intacto, más fuerte que antes", confesó, aunque aclaró que las definiciones dependerán de las conversaciones dentro del frente oficialista y del sistema electoral que finalmente apruebe la Legislatura.