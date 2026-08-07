Uno por uno, cómo votó cada senador sanjuanino la ley de inviolabilidad de la propiedad privada

El Gobierno logró la media sanción, tras haber resignado las modificaciones sobre la venta de tierras a extranjeros y la Ley Nacional de Manejo del Fuego.

Después de más de diez horas de debate, el Senado dio media sanción a la ley de inviolabilidad de la propiedad privada. Con un total de 37 votos a favor contra 33 negativos, el Gobierno logró avanzar con las modificaciones sobre el régimen de desalojos exprés y las expropiaciones.

Pese a que el oficialismo se había asegurado el apoyo de los aliados, en la recta final el proyecto sufrió varias modificaciones. Primero, se optó por eliminar el capítulo tres que pretendía aumentar el tope de venta de tierras nacionales a extranjeros ante el retroceso que mostraron varios legisladores.

Sin embargo, se dio un cambio de última hora, luego de que se gestara un ambiente de rechazo general al apartado que buscaba modificar la actual Ley Nacional de Manejo del Fuego.

En las últimas horas, los senadores habían pedido una solicitud excepcional por cuestiones de salud. Pese a que la vicepresidenta Victoria Villarruel las había aprobado, ambas quedaron sujetas al voto del resto de los miembros del Senado. Finalmente, se acordó que la cuestión sea tratada por la Comisión de Asuntos Constitucionales.