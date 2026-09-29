Blanco o negro: cuál es el color de auto más vendido en la Argentina

Las calles y autopistas de la Argentina se han vuelto progresiva y notoriamente monocromáticas con el paso de las últimas décadas. Al circular por cualquier avenida transitada, la percepción de un paisaje urbano dominado de manera casi absoluta por tonos sobrios, apagados y neutros no constituye una simple impresión estética ni una coincidencia pasajera: es una realidad contundente confirmada por las estadísticas de venta e inscripción de la industria automotriz local e internacional.

El mapa cromático del parque automotor argentino Al desglosar las cifras oficiales de patentamientos de vehículos cero kilómetro en el país, el color blanco se consolida como el líder absoluto e indiscutido del mercado automotor, concentrando casi el 46% del total de las elecciones de los compradores. Lejos de reducir su popularidad con el surgimiento de nuevas tendencias estéticas, el blanco ha ampliado de forma sostenida la distancia que lo separa del resto de las opciones disponibles en los concesionarios.

Detrás del blanco no aparece inmediatamente el negro, como suele suponerse popularmente, sino el gris en sus tonalidades oscuras y metalizadas, el cual capta un notable 27% de las preferencias de los usuarios. Esta opción ha ganado un terreno considerable en los últimos años debido a su sobriedad, versatilidad y elegancia discreta.

En el tercer escalón de la paleta automotriz argentina se ubica el tono plata, representando cerca del 14% de las ventas totales. Se trata de una alternativa muy elegida por quienes buscan una estética limpia, luminosa y con un toque atemporal.

Por su parte, el color negro y la gama de los colores vivos e intensos —entre los que se destacan el rojo, el azul, el verde o el amarillo— se distribuyen el resto del parque automotor, sumando entre todos menos del 13% del mercado. Mientras el negro queda mayoritariamente acotado a segmentos ejecutivos, corporativos o de alta gama, los colores más llamativos han visto reducir su cuota a nichos específicos o modelos deportivos muy puntuales.