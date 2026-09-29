Blanco o negro: cuál es el color de auto más vendido en la Argentina

Las calles y autopistas de la Argentina se han vuelto progresiva y notoriamente monocromáticas con el paso de las últimas décadas. Al circular por cualquier avenida transitada, la percepción de un paisaje urbano dominado de manera casi absoluta por tonos sobrios, apagados y neutros no constituye una simple impresión estética ni una coincidencia pasajera: es una realidad contundente confirmada por las estadísticas de venta e inscripción de la industria automotriz local e internacional.
El mapa cromático del parque automotor argentino
Al desglosar las cifras oficiales de patentamientos de vehículos cero kilómetro en el país, el color blanco se consolida como el líder absoluto e indiscutido del mercado automotor, concentrando casi el 46% del total de las elecciones de los compradores. Lejos de reducir su popularidad con el surgimiento de nuevas tendencias estéticas, el blanco ha ampliado de forma sostenida la distancia que lo separa del resto de las opciones disponibles en los concesionarios.
Detrás del blanco no aparece inmediatamente el negro, como suele suponerse popularmente, sino el gris en sus tonalidades oscuras y metalizadas, el cual capta un notable 27% de las preferencias de los usuarios. Esta opción ha ganado un terreno considerable en los últimos años debido a su sobriedad, versatilidad y elegancia discreta.
En el tercer escalón de la paleta automotriz argentina se ubica el tono plata, representando cerca del 14% de las ventas totales. Se trata de una alternativa muy elegida por quienes buscan una estética limpia, luminosa y con un toque atemporal.
Por su parte, el color negro y la gama de los colores vivos e intensos —entre los que se destacan el rojo, el azul, el verde o el amarillo— se distribuyen el resto del parque automotor, sumando entre todos menos del 13% del mercado. Mientras el negro queda mayoritariamente acotado a segmentos ejecutivos, corporativos o de alta gama, los colores más llamativos han visto reducir su cuota a nichos específicos o modelos deportivos muy puntuales.
Factores clave detrás de la elección de los compradores
La abrumadora victoria del blanco y la marcada preferencia por la paleta neutra no responden al azar, sino a una compleja combinación de pragmatismo económico, hábitos de uso cotidianos, condicionantes climáticos y decisiones logísticas de las propias terminales automotrices:
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Valor y rapidez en la reventa: En el contexto económico argentino, donde el automóvil es percibido habitualmente como una herramienta de resguardo de valor y capitalización personal, la facilidad de reventa es un factor determinante al configurar un vehículo. Los compradores saben que un auto de color neutro atrae a un abanico de clientes potenciales sensiblemente más amplio en el mercado de usados, lo que garantiza una liquidez mucho más rápida y minimiza el riesgo de depreciación acelerada.
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Comportamiento térmico y clima: Las temperaturas estivales en gran parte del territorio nacional suelen alcanzar valores muy elevados. Desde el punto de vista físico, las superficies blancas reflejan la mayor parte de la radiación solar, lo que ayuda a conservar una temperatura interior sensiblemente más baja en comparación con vehículos de tonos oscuros. Esto reduce la exigencia sobre los sistemas de climatización y optimiza la eficiencia general del vehículo.
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Facilidad de limpieza y mantenimiento: Aunque el polvo es visible en casi cualquier superficie, los colores grises y platas son incomparablemente más benévolos a la hora de disimular la suciedad cotidiana, el polvillo urbano o las marcas leves de agua tras una lluvia. Por el contrario, el tono negro exige un lavado constante y cuidadoso, ya que expone con extrema facilidad rayones finos, microrrayas de lavado y cualquier imperfección en la pintura.
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Simplificación logística en fábrica: Desde la perspectiva de la producción industrial, pintar vehículos en una gama acotada de tonos neutros permite a las plantas automotrices optimizar los tiempos de la línea de montaje, reducir costos operativos y simplificar la gestión de piezas de repuesto en la red oficial de posventa.
En definitiva, aunque el negro conserva una innegable asociación histórica con la elegancia corporativa y la distinción, las exigencias prácticas del día a día, el clima y las variables económicas terminan inclinando la balanza de los conductores argentinos de forma contundente hacia la practicidad, el ahorro y la versatilidad que ofrecen el blanco y los tonos grises.