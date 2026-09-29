Encontraron sin vida a un senador riojano de La Libertad Avanza

El senador nacional de La Libertad Avanza por La Rioja, Juan Carlos Pagotto, fue encontrado sin vida este martes por la mañana en su domicilio particular de la capital provincial . El legislador tenía 74 años y su fallecimiento fue confirmado por fuentes oficiales. Las autoridades judiciales y policiales iniciaron las actuaciones correspondientes para establecer las circunstancias de la muerte.

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De acuerdo con la información conocida hasta el momento, fueron familiares quienes encontraron el cuerpo durante las primeras horas del día . En la vivienda comenzaron a realizarse las primeras medidas y pericias, mientras la noticia era comunicada a dirigentes y autoridades del espacio libertario.

Hasta ahora no existe una causa de muerte informada oficialmente . Pagotto había estado internado dos semanas atrás por una afección cardíaca, un antecedente médico que se conoció tras su fallecimiento, pero que por el momento no fue establecido oficialmente como causa del deceso.

Pagotto había asumido como senador nacional por La Rioja en diciembre de 2023 , tras resultar electo por La Libertad Avanza. Abogado de profesión y con trayectoria previa en la política riojana, durante su paso por la Cámara alta adquirió protagonismo en distintas discusiones vinculadas con la agenda judicial y legislativa del Congreso.

Al momento de su muerte presidía la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado y también la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo , el cuerpo parlamentario encargado, entre otras funciones, de analizar los decretos de necesidad y urgencia dictados por el Poder Ejecutivo.

Pagotto había participado además de la actividad parlamentaria de la semana pasada. En la sesión del 24 de septiembre figuró entre los senadores de La Libertad Avanza que acompañaron el proyecto impulsado por el oficialismo para modificar el régimen de zonas frías.

Quién ocupará su banca en el Senado

Con el fallecimiento del legislador riojano, la banca deberá ser cubierta de acuerdo con el mecanismo de reemplazo correspondiente a la lista con la que fue electo. El senador suplente es el abogado Alejandro Cruz Antúnez, según informó Infobae tras confirmarse la muerte.

Durante la mañana de este martes continuaban las actuaciones en el domicilio de Pagotto y la causa del fallecimiento permanecía sin confirmación oficial.