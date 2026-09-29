    • 29 de septiembre de 2026 - 11:29

    El consumo en Argentina volvió a caer en agosto y los hogares recortaron gastos clave

    El indicador de la Cámara Argentina de Comercio mostró una baja interanual de 1,1% y un retroceso de 0,8% frente a julio. El crédito también perdió impulso.

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    El consumo de los hogares argentinos volvió a mostrar señales de enfriamiento en agosto. El Indicador de Consumo (IC) de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) registró una caída de 1,1% interanual y una baja desestacionalizada de 0,8% respecto de julio, luego del repunte que había mostrado durante el mes anterior.

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    El dato refleja que la desaceleración de la inflación todavía no se tradujo en una recuperación sostenida del gasto familiar. De hecho, el indicador se ubicó 2,1% por debajo del máximo alcanzado a comienzos de 2025, mientras que entre enero y agosto acumuló una contracción de 0,4% interanual.

    Los rubros donde más cayó el consumo

    El comportamiento fue dispar entre las distintas categorías. Transporte y vehículos fue uno de los sectores más golpeados, con una caída interanual del 11,4%, principalmente por el descenso de los patentamientos de automóviles, que retrocedieron 18,6%.

    También se contrajo el gasto en recreación y cultura, con una baja del 8,2%. En cambio, hubo sectores que lograron crecer: indumentaria y calzado avanzó 4,9%, mientras que vivienda, alquileres y servicios públicos aumentó 4,8%, impulsado principalmente por una mayor demanda eléctrica.

    El consumo masivo tampoco logró revertir la tendencia. Los datos correspondientes a julio mostraron una caída interanual de 2,6%, aunque con una mejora mensual desestacionalizada del 4,2% frente a junio.

    La inflación bajó, pero el consumo no reaccionó

    Durante agosto, la inflación fue de 1,7% mensual, por debajo del 2,1% registrado en julio. En la comparación interanual, el aumento de precios alcanzó el 33,5%. La CAC señaló que la continuidad de la desaceleración resulta relevante para mejorar los ingresos reales de las familias.

    La entidad estimó además que el ingreso nominal promedio por hogar llegó a $3.317.000 en agosto, con una mejora real de 0,5% respecto de julio. Sin embargo, la evolución del consumo muestra que esa recuperación todavía no alcanza para generar un repunte generalizado del gasto.

    El crédito también perdió fuerza

    Otro de los factores que aparece detrás del menor consumo es el comportamiento del financiamiento. Durante 2026, las tarjetas de crédito y los préstamos personales y prendarios comenzaron a mostrar un retroceso leve pero sostenido, después del fuerte crecimiento registrado durante 2024 y 2025.

    La CAC advierte que esta situación afecta especialmente la compra de bienes durables, como automóviles y electrodomésticos. En contraste, los créditos hipotecarios mantienen una trayectoria ascendente, aunque moderada.

    Así, agosto dejó un escenario en el que la inflación continúa desacelerándose, pero el consumo de los hogares todavía no logra consolidar una recuperación. La evolución del crédito y de los ingresos reales aparece como uno de los factores centrales para determinar si el gasto familiar puede retomar impulso en los próximos meses.

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