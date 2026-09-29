Ordenaron la internación forzosa de Pity Álvarez por 90 días tras intentar escapar del hospital

La medida fue dispuesta por la Justicia luego del episodio ocurrido en el Hospital Tornú, donde el músico permanece internado. También se evalúa una posible derivación a una institución especializada.

La Justicia ordenó la internación forzosa durante 90 días de Cristian “Pity” Álvarez, en medio del juicio que enfrenta por el homicidio de Cristian Díaz. La decisión se tomó luego de que el músico intentara abandonar el Hospital Tornú, donde permanece internado tras atravesar una crisis hipertensiva.

Según la resolución, Álvarez deberá continuar en el Hospital Tornú hasta que se determine su destino y se analice una eventual derivación a una institución psiquiátrica. Además, el director del establecimiento deberá informar cada 30 días sobre su evolución y comunicar cualquier novedad relevante.

El episodio que derivó en la medida judicial El intento de abandonar el hospital ocurrió el lunes, cuando el músico debía participar de manera remota de una nueva audiencia del juicio. Según trascendió, tuvo una crisis y trató de salir del establecimiento, pero fue contenido por personal del lugar y regresó a la habitación donde permanecía internado. La audiencia debió ser suspendida.

Álvarez se encuentra internado desde la semana pasada debido a una crisis hipertensiva. Su defensa viene planteando que su estado actual debería ser evaluado antes de continuar con el debate oral, mientras que el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29 había rechazado previamente pedidos de suspensión al considerar que no se había presentado una situación novedosa que justificara detener el proceso.

La nueva medida fue adoptada por el Juzgado Civil, que consideró necesario disponer la internación contra su voluntad. La resolución establece que se trata de un recurso terapéutico restrictivo que debe mantenerse durante el menor tiempo posible y contempla la posibilidad de una externación cuando desaparezca la causa que motivó la medida.