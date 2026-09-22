Pity Álvarez se sigue complicando: ahora chocó en Chacarita y se fue sin dar sus datos

Cristian “Pity” Álvarez protagonizó un accidente de tránsito durante la madrugada de este martes en el barrio porteño de Chacarita. El músico circulaba en un Volkswagen Bora cuando impactó contra un Peugeot 208 que se encontraba en una estación de servicio. A pesar de la violencia del episodio, no hubo personas heridas , aunque el otro vehículo sufrió importantes daños.

Se reanudó el juicio a Pity Álvarez: hablaron de disparos a corta distancia y su defensa volvió a cuestionar su salud

El hecho ocurrió alrededor de las 2 de la madrugada sobre avenida San Martín al 2400. El conductor del Peugeot, un joven de 24 años, declaró que estaba por retirarse del lugar cuando el Bora realizó una maniobra y terminó chocando contra su auto. Como consecuencia del impacto, el Peugeot presentó daños en las dos puertas y en el sector delantero del lado del acompañante.

De acuerdo con la denuncia del damnificado, después del choque le pidió al conductor del Bora su documentación personal y los papeles del vehículo. Fue en ese momento cuando advirtió que quien manejaba era Pity Álvarez. Siempre según su versión, el músico evitó entregarle los datos y antes de retirarse habría pronunciado una frase que rápidamente generó repercusión: “Me tengo que ir, tengo problemas legales” .

Posteriormente, el joven se presentó en la comisaría y se realizó una consulta sobre el dominio del Volkswagen Bora. Allí se constató que el vehículo estaba registrado a nombre de Cristian Gabriel Álvarez Congiú , nombre completo del exlíder de Viejas Locas e Intoxicados. Por el episodio tomó intervención la Unidad de Flagrancia Norte , que quedó a cargo de las actuaciones para determinar cómo ocurrió el choque y las eventuales responsabilidades.

La frase atribuida al músico adquirió especial relevancia por el complejo escenario judicial que atraviesa actualmente. Hasta el momento no trascendió que Álvarez haya sufrido lesiones ni que el episodio haya requerido asistencia médica para alguno de los involucrados.

El accidente ocurre en medio del juicio por el crimen de Cristian Díaz

El choque se produjo mientras Pity Álvarez afronta el juicio por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz, ocurrido en julio de 2018 en Villa Lugano. El proceso comenzó en agosto ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29 y busca determinar la responsabilidad penal del músico por la muerte del hombre, quien recibió cuatro disparos durante una discusión.

Durante las últimas semanas, el debate avanzó con declaraciones de testigos y especialistas, aunque también atravesó distintas interrupciones. En una de las audiencias, Álvarez sufrió una descompensación y debió ser trasladado al Hospital Fernández, donde recibió atención médica antes de ser dado de alta.

El episodio de Chacarita volvió así a colocar al músico en el centro de la escena, esta vez por un hecho de tránsito que no dejó heridos pero sí derivó en una intervención judicial. Ahora será la Unidad de Flagrancia Norte la encargada de reconstruir la mecánica del accidente y establecer si corresponde avanzar con alguna medida adicional.