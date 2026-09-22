El profesor condenado por abuso y ahora investigado por la muerte de un motociclista recuperó la libertad

César Oscar Alfredo Coria, el profesor de 42 años condenado en marzo por abuso sexual contra dos alumnas, recuperó la libertad este martes luego de la audiencia de formalización por el siniestro vial en el que murió Miguel Luján , un joven motociclista de 23 años, en Caucete.

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Durante la audiencia, el ayudante fiscal Emiliano Pugliese solicitó que Coria quedara en prisión preventiva. El planteo estuvo relacionado con un posible peligro de fuga , ya que, según la Fiscalía, una eventual condena por el nuevo hecho podría sumarse a la pena de 3 años y 6 meses que recibió en marzo y que es de cumplimiento efectivo.

Sin embargo, el juez Matías Parrón resolvió que el docente y comerciante continuara en libertad. El magistrado tuvo en cuenta que la condena por abuso sexual todavía no se encuentra firme , por lo que Coria no está actualmente cumpliendo esa pena. La decisión permitió que recuperara la libertad tras la formalización.

La nueva causa tendrá un plazo de investigación de ocho meses . Durante ese período, la Justicia deberá avanzar en la reconstrucción del siniestro y determinar las circunstancias y responsabilidades que rodearon la muerte de Luján.

Como parte de las medidas dispuestas, Coria quedó inhabilitado para conducir durante cuatro meses , luego de que se le retuviera el carnet. Además, tiene prohibido acercarse o molestar a los familiares de la víctima .

El choque que terminó con la vida de Miguel Luján

El siniestro ocurrió el sábado 19 de septiembre, alrededor de las 9, en inmediaciones del barrio Enoé Mendoza, en Caucete. Luján circulaba en una motocicleta cuando se produjo el impacto con el Peugeot 207 conducido por Coria. El joven murió en el lugar como consecuencia de las graves lesiones sufridas.

La investigación está a cargo de la UFI Delitos Especiales y en las primeras actuaciones intervino el fiscal Sebastián Gómez, quien encabeza las pesquisas para establecer cómo ocurrió la maniobra y determinar las eventuales responsabilidades penales.

La moto de Luján quedó en medio de la calzada.

De acuerdo con la primera reconstrucción, ambos vehículos circulaban de norte a sur por calle Difunta Correa. La hipótesis inicial señala que Coria habría realizado una maniobra de giro en U mientras buscaba un domicilio y que, en ese momento, se produjo el impacto con la moto que circulaba detrás.

Una condena que todavía no está firme

La situación judicial de Coria adquirió especial relevancia porque seis meses antes había sido condenado a 3 años y 6 meses de prisión efectiva por abuso sexual simple reiterado, agravado por su condición de docente y por tener a su cargo la educación de las víctimas.

La sentencia fue dictada el 13 de marzo de 2026 por la jueza Carolina Parra. Los hechos habían ocurrido durante el primer semestre de 2024, cuando las víctimas tenían 11 y 12 años y concurrían a una escuela de 25 de Mayo donde Coria dictaba Agropecuaria.

Luján tenía 23 años. Perdió la vida en el acto.

La acusación fue sostenida por el fiscal Raúl Iglesias y la ayudante fiscal Marisa Marsiglio, de la UFI ANIVI. La Fiscalía había solicitado una pena de cinco años, pero la jueza impuso 3 años y 6 meses.

En aquella oportunidad, Parra también había dispuesto que Coria permaneciera en libertad hasta que la sentencia quedara firme, entre otros motivos porque había permanecido a disposición del proceso, no registraba antecedentes y tenía arraigo en San Juan.

Ahora, mientras aquella condena continúa pendiente de resolución definitiva, Coria enfrenta una nueva investigación judicial, esta vez por el siniestro vial que terminó con la vida de Miguel Luján. Por el momento, seguirá en libertad, aunque deberá cumplir las medidas impuestas por el juez durante los ocho meses establecidos para la investigación.