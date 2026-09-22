    • 22 de septiembre de 2026 - 10:30

    Murió Ramón Ismael Rivas, el nene que se quemó al encender una cocina de leña

    Tenía 7 años y estaba en delicado estado de salud.

    Murió Ramón Ismael Rivas, el nene que se quemó cuando encender una cocina de leña

    Murió Ramón Ismael Rivas, el nene que se quemó cuando encender una cocina de leña

    Foto:

    La tragedia golpeó de lleno a una familia de Colonia Alberdi, en Misiones, y terminó de la peor manera. Ramón Ismael Rivas, un niño de apenas 7 años, murió esta tarde a consecuencia de las gravísimas quemaduras que sufrió mientras intentaba encender una cocina a leña en su casa.

    Leé además

    murio a los 36 anos un reconocido ciclista

    Murió a los 36 años un reconocido ciclista
    Volaba con un ala delta motorizada, cayó y murió en el acto

    Volaba con un ala delta motorizada, cayó y murió en el acto

    El dramático episodio ocurrió anoche, cuando el pequeño se encontraba en el domicilio familiar situado sobre la ruta provincial 6, frente al Secadero Don Basilio.

    Por circunstancias que son materia de investigación, el niño sufrió quemaduras de consideración mientras manipulaba alcohol y fuego.

    Ante la gravedad de las lesiones, su padre tomó al pequeño y lo trasladó de urgencia hasta el Hospital Samic de Oberá, donde recibió las primeras atenciones médicas.

    Sin embargo, debido a la gravedad de su estado, los profesionales dispusieron su derivación al Hospital de Pediatría de Posadas. Ramón fue trasladado con la esperanza de que pudiera superar las consecuencias de las lesiones sufridas.

    A pesar de la atención médica y de los esfuerzos realizados para mantenerlo con vida, el pequeño falleció.

    El doctor Edgardo Fabían Squizzato, diagnosticó: “Quemadura grave, niño con área quemada extensa destructiva”.

    El caso generó una profunda conmoción entre familiares y allegados, mientras las circunstancias exactas en las que se produjo el accidente doméstico son investigadas por las autoridades correspondientes.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    murio una actriz reconocida mundialmente por su papel en una serie de netflix

    Murió una actriz reconocida mundialmente por su papel en una serie de Netflix

    El drama de Vanina Soledad Sosa: almorzaba con sus hijos y murió atragantada

    El drama de Vanina Soledad Sosa: almorzaba con sus hijos y murió atragantada

    murio una adolescente de 16 anos que se descompenso antes de entrar al recital de stray kids en el hipodromo de san isidro

    Murió una adolescente de 16 años que se descompensó antes de entrar al recital de Stray Kids en el Hipódromo de San Isidro

    El Suzuki Fun y la motocicleta protagonistas.

    Murió un joven enfermero en un choque frontal en la Ruta 40