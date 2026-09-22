Murió Ramón Ismael Rivas, el nene que se quemó al encender una cocina de leña

La tragedia golpeó de lleno a una familia de Colonia Alberdi, en Misiones, y terminó de la peor manera. Ramón Ismael Rivas, un niño de apenas 7 años, murió esta tarde a consecuencia de las gravísimas quemaduras que sufrió mientras intentaba encender una cocina a leña en su casa.

Volaba con un ala delta motorizada, cayó y murió en el acto

El dramático episodio ocurrió anoche, cuando el pequeño se encontraba en el domicilio familiar situado sobre la ruta provincial 6, frente al Secadero Don Basilio.

Por circunstancias que son materia de investigación, el niño sufrió quemaduras de consideración mientras manipulaba alcohol y fuego.

Ante la gravedad de las lesiones, su padre tomó al pequeño y lo trasladó de urgencia hasta el Hospital Samic de Oberá, donde recibió las primeras atenciones médicas.

Sin embargo, debido a la gravedad de su estado, los profesionales dispusieron su derivación al Hospital de Pediatría de Posadas. Ramón fue trasladado con la esperanza de que pudiera superar las consecuencias de las lesiones sufridas.

A pesar de la atención médica y de los esfuerzos realizados para mantenerlo con vida, el pequeño falleció.

El doctor Edgardo Fabían Squizzato, diagnosticó: “Quemadura grave, niño con área quemada extensa destructiva”.

El caso generó una profunda conmoción entre familiares y allegados, mientras las circunstancias exactas en las que se produjo el accidente doméstico son investigadas por las autoridades correspondientes.