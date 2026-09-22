    • 22 de septiembre de 2026 - 10:01

    Murió a los 36 años un reconocido ciclista

    Murió a los 36 años un reconocido ciclista tras chocar con un ciervo. Hay conmoción en el mundo del deporte.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El mundo del ultra-ciclismo está de luto por la muerte de Max Riese, uno de los referentes de la disciplina. El deportista alemán, de 36 años, falleció el 15 de septiembre tras sufrir un accidente mientras descendía por la Roßfeld Panoramastraße, cerca de Salzburgo, Austria, donde residía. Según las primeras investigaciones, habría impactado contra un ciervo durante el descenso.

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    Una automovilista que circulaba por la zona encontró al ciclista gravemente herido y dio aviso a los servicios de emergencia. Pese al rápido operativo de rescate, Riese murió como consecuencia de las heridas sufridas en el impacto. La policía trabaja sobre la hipótesis de que el animal se cruzó en el camino cuando el ciclista descendía a gran velocidad.

    La noticia generó una fuerte conmoción dentro de la comunidad internacional del ciclismo de ultra-resistencia. Riese no solo se había destacado como competidor, sino que también era una figura vinculada al crecimiento del gravel y el bikepacking. Además, había fundado GravGrav, una comunidad dedicada al ciclismo de aventura y ultra-endurance.

    Desde la organización destacaron su compromiso con quienes lo rodeaban y expresaron su pesar por una pérdida que deja un profundo impacto entre sus familiares, amigos y seguidores.

    Una temporada marcada por los grandes resultados

    Riese atravesaba uno de los mejores momentos de su carrera. En mayo de 2026 consiguió la victoria en la Hellenic Mountain Race, una de las pruebas más exigentes del calendario internacional. El triunfo llegó después de una competencia muy ajustada: terminó apenas 24 minutos por delante del suizo Marc Büchel.

    En agosto también tuvo una destacada actuación en la Silk Road Mountain Race, donde finalizó segundo. Además, había participado en otras grandes pruebas de ultra-ciclismo y desarrollado proyectos vinculados al gravel y el bikepacking.

    Su muerte se produjo pocos días después de sus últimas actividades sobre la bicicleta. La comunidad del ultra-ciclismo despidió así a una de sus figuras más reconocidas, cuyo trabajo había trascendido los resultados deportivos.

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