    • 15 de septiembre de 2026 - 10:50

    Murió un joven enfermero en un choque frontal en la Ruta 40

    El policía con el que impactó tenía 1,95 g/l de alcohol en sangre. La víctima fue trasladada de urgencia al hospital, pero nada pudieron hacer por salvarla.

    El Suzuki Fun y la motocicleta protagonistas.

    El Suzuki Fun y la motocicleta protagonistas.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un joven enfermero de 24 años murió este domingo luego de protagonizar un brutal choque frontal en la Ruta Nacional 40, a la altura del departamento Lavalle, en Mendoza. La víctima fue identificada como Diego Misael Dávila.

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    El siniestro ocurrió alrededor de las 6.40, cerca de la Escuela Abdón Abraham. Por causas que todavía son investigadas, la motocicleta Gilera que conducía Dávila impactó de frente contra un Suzuki Fun que circulaba en sentido contrario, el cual era conducido por Jonathan Salvador Araujo, de 39 años.

    Trasladaron a los dos conductores

    La violencia del impacto provocó graves heridas en ambos conductores, por lo que fueron trasladados de urgencia al Hospital Central de Mendoza.

    Sin embargo, la situación de Dávila era crítica. El joven murió cuando estaba ingresando al centro asistencial, pese a los esfuerzos médicos por salvarle la vida.

    Diego, la v&iacute;ctima fatal.

    Diego, la víctima fatal.

    La noticia generó conmoción por la corta edad de la víctima y por las circunstancias que rodearon el accidente.

    El conductor tenía 1,95 g/l de alcohol en sangre

    Uno de los datos más graves que surgieron durante la investigación fue el resultado de la alcoholemia practicada al conductor del automóvil.

    El test arrojó 1,95 gramos de alcohol por litro de sangre, una cifra muy superior al límite permitido para conducir. Tras conocerse el resultado, el hombre quedó detenido por disposición de la Justicia.

    Además, se confirmó que el conductor es efectivo policial y presta servicios en el área de seguridad de la Vicegobernación de Mendoza. Su situación quedó ahora bajo investigación judicial.

    Araujo, el efectivo que circulaba alcoholizado.

    Araujo, el efectivo que circulaba alcoholizado.

    Investigan cómo ocurrió el choque

    La investigación quedó a cargo de la Oficina Fiscal Las Heras-Lavalle, que deberá determinar mediante peritajes y otras medidas cómo se produjo el impacto y cuáles fueron las responsabilidades penales correspondientes.

    Mientras tanto, el conductor permanece detenido y la Justicia avanza con la reconstrucción del accidente que terminó con la vida de Diego Dávila.

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