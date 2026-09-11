Murió una reconocida actriz argentina

El mundo del espectáculo argentino atraviesa un momento de dolor por la muerte de Victoria Fraga . La actriz, directora y docente murió a los 73 años luego de desarrollar una extensa trayectoria vinculada especialmente al teatro, pero también al cine y a la formación de artistas.

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La noticia fue confirmada por la Asociación Argentina de Actores y Actrices , entidad a la que Fraga se encontraba afiliada desde 1974 y que comunicó su fallecimiento a través de sus canales oficiales.

“Falleció la actriz, directora y docente Victoria Fraga, quien desarrolló una extensa trayectoria vinculada al teatro y al cine. Desde la Asociación Argentina de Actores y Actrices acompañamos con afecto en este doloroso momento a sus familiares, amistades, colegas y seres queridos ”, expresaron desde la institución.

Su nombre completo era María Victoria José Fraga y había nacido el 7 de octubre de 1952 . Su incorporación a la Asociación Argentina de Actores y Actrices cuando era muy joven marcó el comienzo de un vínculo con la entidad que se mantuvo durante más de cinco décadas.

El comunicado de la Asociación Argentina de Actores y Actrices tras la muerte de Victoria Fraga.

Aunque su recorrido profesional estuvo principalmente relacionado con el teatro, Fraga desempeñó numerosos roles dentro del universo artístico . Además de trabajar como actriz, se desarrolló como docente, dramaturga, adaptadora y directora, y estuvo a cargo de diferentes puestas en escena.

Su carrera también tuvo un paso por la pantalla grande. Integró el elenco de Darse cuenta, la recordada película dirigida por Alejandro Doria, que reunió a importantes figuras del cine argentino.

Victoria Fraga nació el 7 de octubre de 1952 y estuvo vinculada a la Asociación Argentina de Actores y Actrices desde 1974, manteniendo una relación de más de cinco décadas con la entidad.

La producción contó con las actuaciones de Luis Brandoni, Dora Baret, Luisina Brando, Lito Cruz, Oscar Ferrigno, China Zorrilla y Darío Grandinetti, entre otros intérpretes.

Sobre los escenarios, Fraga formó parte como actriz de La Madreselva, obra de Guillermo Farisco presentada en el Museo Histórico de Buenos Aires Cornelio de Saavedra y dirigida por Leonardo Gavriloff.

Victoria Fraga y su trabajo detrás de escena

Con el paso de los años, Fraga amplió su actividad mucho más allá de la actuación. Uno de los trabajos que reflejó esa versatilidad fue El tren y la sopa de tomates, proyecto en el que realizó la adaptación y versión libre de la obra.

También se ocupó de la dramaturgia, la dirección y la puesta en escena del espectáculo, protagonizado por Romina Seguí e Hilario Quinteros. La producción realizó temporadas tanto en Mar del Plata como en la Ciudad de Buenos Aires.

Su recorrido por diferentes áreas de la actividad artística terminó convirtiéndose en una de las características de su carrera: podía ocupar un lugar sobre el escenario, trabajar en la construcción de una obra o transmitir sus conocimientos desde la docencia.

Con la confirmación de su muerte a los 73 años, la comunidad artística despide a una profesional que dedicó más de cinco décadas al teatro, el cine y la formación, dejando detrás una extensa trayectoria en distintas facetas del espectáculo argentino.