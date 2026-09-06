    • 6 de septiembre de 2026 - 21:04

    Identificaron al joven motociclista de 23 años que murió tras chocar contra una camioneta

    La víctima tenía 23 años e iba a bordo de una moto Honda Titán cuando protagonizó una violenta colisión con una camioneta Ford F-100 en Rawson. Hay un detenido y la Justicia investiga la mecánica del hecho.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

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    Cómo fue el fatal choque en calle Agustín Gómez y Frías

    De acuerdo al parte oficial emitido por las autoridades intervinientes, el hecho se registró pasadas las 16:22 horas. A través de la Base Acusatoria, personal policial tomó conocimiento sobre la presencia de un motociclista tendido e inconsciente sobre la calzada.

    Constituidos de inmediato en el lugar la intersección de calle Agustín Gómez (Calle 5) y calle Frías efectivos de la Comisaría Buenaventura Luna, junto a personal de la Brigada de Delitos Especiales y Policía Científica, comenzaron con las pericias de rigor.

    Las primeras observaciones permitieron establecer que Córdoba Quispe se desplazaba a bordo de una motocicleta marca Honda Titán de 125 cc., circulando por calle Agustín Gómez en sentido oeste–este. Por motivos que ahora son materia de investigación judicial, al llegar al cruce con calle Frías colisionó fuertemente con una camioneta marca Ford F-100, que lo hacía en sentido sur–norte.

    Medidas judiciales, traslado a la morgue y un detenido

    Pese a la rápida llegada de una ambulancia del Servicio 107, los profesionales médicos constataron que el joven motociclista ya se encontraba fallecido en el lugar a raíz de las graves lesiones sufridas por el impacto.

    Ante esta situación, la Oficina Judicial tomó intervención directa en el caso y ordenó el traslado del cuerpo a la Morgue Judicial para la realización de la correspondiente autopsia. Asimismo, en el marco de la investigación para determinar responsabilidades y esclarecer la mecánica exacta del siniestro, se confirmó que hay una persona detenida vinculada al hecho mientras continúan las diligencias de rigor bajo la órbita de los fueros especiales.

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