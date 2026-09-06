Identificaron al joven motociclista de 23 años que murió tras chocar contra una camioneta

La víctima tenía 23 años e iba a bordo de una moto Honda Titán cuando protagonizó una violenta colisión con una camioneta Ford F-100 en Rawson. Hay un detenido y la Justicia investiga la mecánica del hecho.

Fuentes oficiales confirmaron la identidad del joven que perdió la vida este domingo en un trágico siniestro vial ocurrido en el departamento Rawson. La víctima fue identificada como Andy Nahuel Córdoba Quispe, de 23 años, quien circulaba a bordo de una motocicleta cuando protagonizó una violenta colisión contra una camioneta en una esquina altamente transitada.

Cómo fue el fatal choque en calle Agustín Gómez y Frías De acuerdo al parte oficial emitido por las autoridades intervinientes, el hecho se registró pasadas las 16:22 horas. A través de la Base Acusatoria, personal policial tomó conocimiento sobre la presencia de un motociclista tendido e inconsciente sobre la calzada.

Constituidos de inmediato en el lugar la intersección de calle Agustín Gómez (Calle 5) y calle Frías efectivos de la Comisaría Buenaventura Luna, junto a personal de la Brigada de Delitos Especiales y Policía Científica, comenzaron con las pericias de rigor.

Las primeras observaciones permitieron establecer que Córdoba Quispe se desplazaba a bordo de una motocicleta marca Honda Titán de 125 cc., circulando por calle Agustín Gómez en sentido oeste–este. Por motivos que ahora son materia de investigación judicial, al llegar al cruce con calle Frías colisionó fuertemente con una camioneta marca Ford F-100, que lo hacía en sentido sur–norte.

Medidas judiciales, traslado a la morgue y un detenido Pese a la rápida llegada de una ambulancia del Servicio 107, los profesionales médicos constataron que el joven motociclista ya se encontraba fallecido en el lugar a raíz de las graves lesiones sufridas por el impacto.