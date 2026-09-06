Un joven motociclista murió tras un violento choque con una camioneta

El trágico siniestro vial ocurrió este domingo en una transitada esquina entre Rawson y Pocito. La víctima fatal es un joven de entre 20 y 25 años que circulaba en moto. Personal policial y de Criminalística trabajan en el lugar.

Una nueva tragedia vial enluta a la provincia. Un joven de entre 20 y 25 años que circulaba a bordo de una motocicleta perdió la vida este domingo tras protagonizar un fuerte impacto contra una camioneta. El lamentable episodio ocurrió en una concurrida esquina ubicada en el límite entre los departamentos Rawson y Pocito.

Cómo fue el trágico impacto en Calle 5 y Frías El siniestro se produjo en la intersección de Calle 5 y calle Frías, un sector de intenso movimiento vehicular. Por motivos que ahora son materia de rigurosos peritajes técnicos por parte de los especialistas de la fuerza, una camioneta (identificada preliminarmente como una Ford F-100) y una motocicleta colisionaron de manera violenta.

A raíz de la fuerza del impacto, el motociclista sufrió heridas de extrema gravedad que le provocaron la muerte en el lugar, pese a la desesperación y los intentos de asistencia inicial.

Operativo policial, corte de tránsito e intervención judicial Tras el alerta, personal policial de la jurisdicción se desplazó de manera urgente hacia la escena para preservar el perímetro, asistir en el ordenamiento vial y disponer el corte total del tránsito en la zona, generando desvíos para los conductores que transitaban por el lugar.