Encontraron a una anciana rodeada de basura junto a su hija: días después murió.

Una anciana murió en la ciudad salteña de Tartagal luego de haber sido rescatada de una vivienda donde permanecía en condiciones precarias, rodeada de basura, objetos y desperdicios. Tras el operativo había sido internada en grave estado en el Hospital Juan Domingo Perón, donde finalmente falleció pese a los esfuerzos del personal médico.

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El caso había tomado estado público días atrás, cuando medios de comunicación difundieron la situación en la que vivían la mujer y su hija.

Según la información difundida, la adulta mayor se encontraba desnutrida y apenas podía ser observada entre la gran cantidad de elementos acumulados en el lugar. Estaba al cuidado de su hija, sobre quien se había señalado que podría presentar problemas de salud mental vinculados con la acumulación compulsiva.

La situación generó conmoción y abrió interrogantes sobre las intervenciones realizadas antes del desenlace.

Desde el municipio y otras instituciones se habían realizado acciones para acompañar y asistir a ambas mujeres. Sin embargo, la adulta mayor debió ser trasladada al Hospital Juan Domingo Perón en grave estado.

Pese a la atención de los profesionales, finalmente se confirmó su fallecimiento.

Vecinos de la zona aseguraron que anteriormente habían intentado alertar sobre las condiciones en las que vivía la mujer. Según sus testimonios, los reclamos habrían llegado incluso al ámbito judicial, aunque no habrían conseguido una solución que modificara su situación.

El caso provocó conmoción en Tartagal, especialmente después de que se conocieran las condiciones en las que había sido encontrada la mujer y los reclamos que, según los vecinos, se habían realizado previamente.