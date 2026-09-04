    • 4 de septiembre de 2026 - 11:43

    Caso Brisa Gallardo: se conoció el video del choque que le costó la vida a la joven de 20 años

    Este viernes se realizó la audiencia de formalización contra Mateo Joaquín Argüello Medawar, de 18 años, acusado por el siniestro en el que murió Brisa Gallardo.

    Brisa Gallardo tenía 20 años.&nbsp;

    Brisa Gallardo tenía 20 años. 

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Leé además

    Captura de video de la detención. 

    [VIDEO] Así detuvieron a los dos ladrones que entraron a robar a la casa de dos jubiladas en Caucete
    [video] el indignante momento donde un adolescente le piso la cabeza a un gato

    [VIDEO] El indignante momento donde un adolescente le pisó la cabeza a un gato

    El video del choque que terminó con la vida de Brisa

    El siniestro ocurrió el viernes 21 de agosto, alrededor de las 16:30, en la intersección de avenida Ignacio de la Roza y calle Catamarca, uno de los puntos de mayor circulación del centro sanjuanino.

    Brisa se movilizaba en una motocicleta Gilera 150 cc. en dirección oeste-este. En ese momento, por circunstancias que son materia de investigación, fue embestida por una Peugeot 3008, conducida por Mateo Joaquín Argüello Medawar, de 18 años.

    Las imágenes del choque fueron incorporadas a la investigación y permiten observar cómo se produjo el impacto que dejó a la joven gravemente herida.

    Tras el accidente, Brisa fue trasladada de urgencia al Hospital Rawson, donde permaneció internada durante tres días en estado crítico.

    Brisa sufrió heridas gravísimas y murió tres días después

    La joven sufrió lesiones de extrema gravedad como consecuencia del impacto. Su cuadro evolucionó desfavorablemente hasta derivar en muerte cerebral.

    Finalmente, el fallecimiento fue confirmado alrededor de las 21:30 del lunes 24 de agosto. Pese a los esfuerzos realizados por los profesionales médicos, Brisa no logró recuperarse de las heridas provocadas por el siniestro.

    Este viernes, con la muerte de la joven ya incorporada al expediente, se llevó adelante la audiencia de formalización del caso, que tiene como principal imputado a Argüello Medawar.

    La investigación busca determinar con precisión cómo ocurrió el choque en la esquina de avenida Ignacio de la Roza y Catamarca y establecer las responsabilidades correspondientes.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    impactante video: un rayo alcanzo a un hombre frente a una casa, se levanto y siguio caminando

    Impactante video: un rayo alcanzó a un hombre frente a una casa, se levantó y siguió caminando

    El video es parte de la prueba contra el conductor alcoholizado.

    [VIDEO] Así fue el momento en que un conductor alcoholizado atropelló y mató a una mujer en Rawson

    [video] bengala, chicana y corridas: que paso durante el clasico desamparados-union

    [VIDEO] Bengala, chicana y corridas: qué pasó durante el clásico Desamparados-Unión

    [video] denuncio una violenta pelea en un boliche y apunto contra el influencer sanjuanino el nino marta

    [VIDEO] Denunció una violenta pelea en un boliche y apuntó contra el influencer sanjuanino "El Niño Marta"