Caso Brisa Gallardo: se conoció el video del choque que le costó la vida a la joven de 20 años

La tragedia vial que conmocionó a San Juan tuvo el peor desenlace . Brisa Gallardo, una joven de 20 años oriunda de Chimbas, murió el lunes 24 de agosto , tres días después de haber sido atropellada mientras circulaba en moto por Capital. Este viernes, durante la audiencia de formalización, se conocieron imágenes del momento del choque.

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El siniestro ocurrió el viernes 21 de agosto, alrededor de las 16:30 , en la intersección de avenida Ignacio de la Roza y calle Catamarca , uno de los puntos de mayor circulación del centro sanjuanino.

Brisa se movilizaba en una motocicleta Gilera 150 cc. en dirección oeste-este. En ese momento, por circunstancias que son materia de investigación, fue embestida por una Peugeot 3008 , conducida por Mateo Joaquín Argüello Medawar , de 18 años.

Las imágenes del choque fueron incorporadas a la investigación y permiten observar cómo se produjo el impacto que dejó a la joven gravemente herida.

Tras el accidente, Brisa fue trasladada de urgencia al Hospital Rawson , donde permaneció internada durante tres días en estado crítico.

Brisa sufrió heridas gravísimas y murió tres días después

La joven sufrió lesiones de extrema gravedad como consecuencia del impacto. Su cuadro evolucionó desfavorablemente hasta derivar en muerte cerebral.

Finalmente, el fallecimiento fue confirmado alrededor de las 21:30 del lunes 24 de agosto. Pese a los esfuerzos realizados por los profesionales médicos, Brisa no logró recuperarse de las heridas provocadas por el siniestro.

Este viernes, con la muerte de la joven ya incorporada al expediente, se llevó adelante la audiencia de formalización del caso, que tiene como principal imputado a Argüello Medawar.

La investigación busca determinar con precisión cómo ocurrió el choque en la esquina de avenida Ignacio de la Roza y Catamarca y establecer las responsabilidades correspondientes.