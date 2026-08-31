[VIDEO] Denunció una violenta pelea en un boliche y apuntó contra el influencer sanjuanino "El Niño Marta"

Un joven decidió hacer pública una denuncia luego de protagonizar una violenta pelea durante la madrugada en un boliche de San Juan. Según relató en redes sociales, el episodio involucró al reconocido influencer sanjuanino “El Niño Marta”, con quien aseguró que mantenía problemas desde hacía tiempo.

De acuerdo con su versión, ambos se encontraron en el interior del local y protagonizaron inicialmente una discusión que terminó en empujones. Más tarde, mientras se encontraba bailando, el joven aseguró que fue sorprendido por el influencer y varios amigos que lo acompañaban.

Siempre según su relato, fue rodeado por el grupo y, luego de que le tiraran del pelo, recibió un botellazo de Smirnoff en el rostro, lo que le provocó una herida y un importante sangrado.

El joven afirmó que reaccionó golpeando al influencer y que personal de seguridad debió intervenir para evitar que la pelea continuara. También sostuvo que previamente había recibido amenazas y que por ese motivo decidió contar públicamente lo ocurrido.

En su publicación, además, cuestionó que el influencer hubiera concurrido acompañado y aseguró que pretende avanzar con una denuncia por el episodio.

“No es justo que me agarren entre muchos a mí sola”, expresó en el extenso descargo, en el que también aseguró haber identificado a personas que podrían actuar como testigos de lo ocurrido.

Por el momento, se trata de la versión publicada por el joven sobre el episodio y no se conocen públicamente detalles de una eventual denuncia ni una respuesta del influencer señalado. La situación podría quedar ahora en manos de la Justicia para determinar qué ocurrió durante la pelea y las responsabilidades correspondientes.

El influencer y una nueva polémica

No es la primera vez que el joven influencer se ve involucrada en un hecho polémico. Hace unos meses un fuerte descargo en redes sociales derivó en una denuncia pública contra el influencer sanjuanino conocido como “Niño Marta”, cuyo nombre real es Santiago Fernández, oriundo de Chimbas.

La acusación fue realizada por la representante de un emprendimiento gastronómico de Rawson, quien aseguró que el creador de contenido no cumplió con un acuerdo publicitario pactado entre ambas partes. Según el testimonio difundido en un extenso video, el vínculo comercial comenzó a mediados de mayo, cuando el local contactó al influencer para realizar una publicidad en redes sociales. De acuerdo a su relato, se acordó la entrega de hamburguesas y una suma de dinero a cambio de un reel colaborativo en Instagram.