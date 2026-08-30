Detuvieron a dos policías acusados de haber montado un falso allanamiento para robar más de $30 millones de una casa

Dos policías federales fueron detenidos acusados de haber montado un falso allanamiento para robar más de $30 millones de una casa de Córdoba.

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Todo comenzó cuando una camioneta de la Policía Federal Argentina (PFA) llegó a una vivienda del barrio General Pueyrredón, en la zona este de la ciudad. Del vehículo descendieron cuatro hombres: tres llevaban uniformes policiales, pasamontañas y guantes.

La escena parecía un procedimiento oficial, pero se trataba de un falso allanamiento. Los hombres le dijeron a la dueña de la casa que tenían que ingresar por orden de la Justicia y estaban acompañados por un supuesto testigo civil.

La mujer estaba en la vivienda junto a sus hijos pequeños. Aunque los sospechosos nunca exhibieron una orden judicial, logró ser engañada y permitió el ingreso.

Una vez adentro, uno de los hombres permaneció junto a la familia mientras los otros recorrieron distintos sectores de la propiedad en busca de objetos de valor.

De acuerdo con la denuncia, los falsos policías terminaron llevándose más de $30 millones, además de joyas y otros elementos. En medio del procedimiento también provocaron destrozos: rompieron una pared mientras buscaban una caja fuerte que, según los propietarios, no existía.

Antes de retirarse se llevaron el disco duro que almacenaba las imágenes de las cámaras de seguridad. De esa manera, buscaban evitar que quedaran registros del robo.

La irregularidad quedó al descubierto cuando regresó el dueño de la propiedad. Los integrantes de la familia comenzaron a consultar con distintas dependencias policiales y judiciales para confirmar el procedimiento.

La respuesta fue contundente: ninguna de las autoridades consultadas había dispuesto un allanamiento en ese domicilio durante el horario en el que habían ingresado los supuestos agentes.

La familia entonces realizó la denuncia y la investigación quedó en manos de la Fiscalía Federal a cargo de Maximiliano Hairabedian.

El expediente comenzó a avanzar el lunes pasado. Una de las primeras claves apareció al revisar las cámaras de seguridad de la zona, donde los investigadores lograron detectar la camioneta utilizada durante el robo.

Con esa información fueron hasta una sede de la PFA y encontraron una Toyota Hilux asignada a la brigada de Investigaciones que coincidía con el vehículo visto en las imágenes.

La fuerza federal aportó la documentación del móvil y su registro de geolocalización. El análisis de esos datos permitió sumar nuevas evidencias a la investigación.

Dos policías quedaron detenidos

Los investigadores establecieron además que el kilometraje de la camioneta oficial había sido adulterado. Según la pesquisa, la modificación habría tenido como objetivo ocultar el uso del vehículo durante el día en que ocurrió el robo.

A partir de las distintas medidas realizadas, fueron identificados dos de los sospechosos: el inspector oficial Matías Mercado y el cabo Emanuel Guardia, ambos integrantes de la Policía Federal.

La Justicia ordenó secuestrar los teléfonos celulares de los agentes para peritarlos. Sin embargo, durante el procedimiento apareció otro dato llamativo: ambos habían cambiado sus teléfonos durante la semana previa, por lo que los dispositivos secuestrados no contenían información relevante para la investigación.

“Esta novedad llevó al juez a ordenar las detenciones”, indicaron fuentes judiciales consultadas.

Los investigadores también descubrieron que, durante el falso allanamiento, los integrantes del grupo evitaban llamarse por sus nombres. La hipótesis es que buscaban impedir que quedaran registrados datos que pudieran ayudar a identificarlos.

Mercado y Guardia permanecen detenidos mientras la Justicia continúa con las medidas para determinar quiénes fueron los otros dos hombres que participaron del robo.