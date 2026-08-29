Una pareja quiso llevarse carne y ropa del Chango Más sin pagar y utilizando a su hija de 3 años como distracción

Una pareja fue detenida luego de ser sorprendida cuando presuntamente intentaba sacar cortes de carne y prendas de vestir sin pagar del Hiper Chango Más, ubicado en Rivadavia. Durante la maniobra, según la investigación fiscal, llevaron consigo a una niña de 3 años, hija de una de las acusadas.

Violencia de género: la mordió, la golpeó y volvió a buscarla pese a las prohibiciones, terminó condenado

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El hecho ocurrió el pasado 23 de agosto, alrededor de las 15:10 . La causa estuvo a cargo del fiscal Fernando Bonomo y terminó con un acuerdo de juicio abreviado para Emanuel Vargas, quien fue condenado a tres meses de prisión efectiva , declarado reincidente y continuará detenido bajo prisión preventiva.

Carolina Micaela Videla, en tanto, accedió a una suspensión de juicio a prueba por un año . Como parte de las condiciones deberá realizar trabajo no remunerado y efectuar una reparación simbólica. Además, ambos tienen prohibido ingresar al Chango Más.

De acuerdo con la hipótesis fiscal, Vargas y Videla ingresaron al supermercado con la intención de apoderarse de mercadería sin abonarla. Personal de seguridad y las cámaras del comercio detectaron movimientos que llamaron la atención.

Según la investigación, ambos habían cargado un carro con productos y luego lo vaciaron antes de llegar al sector de cajas. Vargas habría intentado salir por una línea de cajas inactiva con ocho bolsas de cortes vacunos envasados al vacío escondidas debajo de su ropa y sujetas con una faja elástica.

Además, habría intentado llevarse una campera gris que se había colocado, luego de arrancarle el sistema de seguridad.

La menor llevaba una campera del supermercado

Uno de los elementos que más llamó la atención en el caso fue que Vargas llevaba en brazos a la hija de Videla, de 3 años. Según la acusación, la niña tenía puesta una campera infantil perteneciente al comercio, cuyo sensor de seguridad también había sido arrancado.

Mientras tanto, Videla habría intentado atravesar las líneas de cajas activas para salir del local sin ser requisada.

Mercadería con los sensores arrancados

Al interceptarlos, el personal de seguridad constató que varios de los envases de carne presentaban roturas y desgarros en las zonas donde estaban adheridos los sensores antihurto.

La campera gris también tenía daños compatibles, según la investigación, con el arrancamiento manual del dispositivo de seguridad. Para Fiscalía, esto demostraba que la maniobra no consistió solamente en ocultar mercadería, sino que incluyó la alteración de los sistemas de alarma.

La intervención inmediata del personal de prevención, la mercadería encontrada y las imágenes registradas permitieron avanzar con la causa por robo en grado de tentativa.

Uno ya protagonizó un hecho similar con su hermano en Rawson

Vargas ya protagonizó un hecho similar con su hermano, en abril de este año. De acuerdo a la investigación, Alfredo ingresó primero al local y sustrajo una botella de fernet, cruzando la línea de cajas sin abonar. Minutos después, su hermano Fausto entró al comercio y, aprovechando la confusión generada por la situación, robó un paquete de galletas y una horma de queso.

Ambos terminaron detenidos y condenadoscon cárcel: Alfredo recibió tres meses y Fausto Vargas fue condenado a ocho meses de prisión. Además, se dispuso la prisión preventiva para los dos hermanos.